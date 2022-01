Andrea Iannone “Con Lucrezia Lando? Ci stiamo sposando è già incinta”/ La sarcastica smentita dell’ex pilota

Andrea Iannone e Lucrezia Lando sono stati due dei protagonisti dell’ultima edizione di Ballando con le Stelle. Come succede spesso, quando il programma di Milly Carlucci presenta al pubblico coppie di ballo “interessanti”, il gossip si scatena. Ed è quello che è successo al pilota della Moto GP e alla ballerina professionista di Bassano del Grappa. Non appena sono apparsi sul palcoscenico, l’uno avvinghiato all’altra per le prove di ballo più passionali o visibilmente in sintonia tra una Rumba Cubana e un Cha Cha, si sono scatenate le voci su un loro presunto flirt.

Andrea Iannone che ha aumentato la sua notorietà con le sue due celebri passate storie d’amore, una con Belen Rodriguez e l’altra con Giulia De Lellis, si è ritrovato nuovamente all’interno della macchina della cronaca rosa. Le dichiarazioni del pilota sulla sua insegnate di ballo, rilasciate ai vari giornali, come a Fan Page, non hanno fatto altro che aumentare la curiosità e la suspense su di loro: “Lucrezia è una professionista, una ragazza molto in gamba, il nostro è un rapporto di uno sportivo con il suo preparatore atletico “. Ha fatto sapere Andrea Iannone che ha aggiunto: “Stiamo facendo un percorso bellissimo. Lei è molto brava ed ha pazienza nel riuscire a farmi ballare. Adesso vediamo da qui in avanti cosa accadrà “

Andrea Iannone smentisce il flirt con Lucrezia Lando

L’alchimia trapelata davanti le telecamere di Ballando con le Stelle, tra Andrea Iannone e Lucrezia Lando, non è di certo mancata fuori dagli studi. La clip preparata per lo show, in cui Iannone porta a fare un giro in moto Lucrezia, ha fatto davvero credere all’amore tra i due. Ma cosa c’è stato realmente tra il pilota abruzzese e la coach dello show di Rai 1? In realtà i diretti interessati hanno lasciato correre, senza mai sbilanciarsi troppo sui rumors che li hanno travolti.

L’idea di vederli come una coppia anche nella vita reale, è piaciuta tantissimo, tanto che per un periodo di tempo, nei salotti televisivi, non si è parlato d’ altro. È arrivata però ad un certo punto la smentita. Sia Andrea Iannone che Lucrezia Lando hanno voluto mettere un punto alle trame che sono state ricamate sul loro conto. A Una Vita in diretta il pilota della Moto GP ha smentito con una battuta: “Sì, ci stiamo sposando e Lucrezia è già incinta”. Lucrezia a sua volta, durante un’intervista rilasciata a Ora, ha deciso di smentire tutte le voci chiarendo una volta per tutte la sua posizione, “Hanno l’abitudine di attribuirmi dei compagni quando non li ho e viceversa. L’anno scorso ero fidanzata con Marco De Angelis e nessuno lo ha detto, comunico che attualmente sono single, così non ci sono equivoci.”

