Andrea Iannone e Elodie, è amore?/ Lei conferma la frequentazione mentre lui…

Andrea Iannone è l’attuale compagno di Elodie. La scintilla tra la cantante e l’ex pilota del Moto Gp pare sia scoccata mentre d’estate i due hanno trascorso insieme le vacanze con un gruppo di amici, tra cui c’era Diletta Leotta. Il settimanale Chi li ha paparazzati in barca a Porto Cervo mentre chiacchierano e mangiano un gelato. Nei giorni prima di Ferragosto sarebbe scoccata la scintilla e da allora sono diventati inseparabili. Quello che sembrava un flirt estivo si è trasformato però in una vera e propria relazione come confermato dal Settimanale Chi che li ha pizzicati insieme al centro di Milano. In una recente intervista, Elodie aveva ammesso la frequentazione: “E’ una persona che mi piace, ma in questa fase credo non ci siano aspettative né da una parte né dall’altra. Se dovesse fiorire fiorirà. Ma non è il momento di parlarne”.

Andrea Iannone e Elodie non si nascondono più e hanno deciso di vivere la loro storia alla luce del sole. Prima di Iannone la cantante 32enne arrivata al successo grazie al talent show Amici ha avuto una relazione con il rapper Marracash durata dal 2019 al 2021. Per quanto riguarda il pilota 33enne invece, lo sportivo ha avuto numerose compagne celebri come Belén Rodriguez e Giulia De Lellis.

Nella scorsa puntata di Verissimo, Elodie ha parlato del suo rapporto con Andrea Iannone. La cantante e l’ex pilota di Moto Gp hanno infiammato il gossip di quest’estate. Durante una cena tra amici in Costa Smeralda, si era vociferato che Iannone non avesse mai tolto gli occhi di dosso da Elodie. La frequentazione è proseguita anche dopo le vacanze e per il momento Elodie non si è sbilanciata. Nel salotto di Silvia Toffanin, Elodie ha rivelato: “Ci conosciamo da un mese. Ci stiamo frequentando, è una bella frequentazione. È una persona che mi piace, però è un mese, è poco. Sto bene, parliamo molto, ridiamo, ci daremo la possibilità di frequentarci poi si vedrà, è troppo presto”.

Rispondendo poi a una domanda della padrona di casa, Elodie ha confermato inoltre che Iannone è un “bravo corteggiatore”. Quando Silvia Toffanin continuando a mettere il dito nella piaga ha chiesto ad Elodie se sentiva le farfalle nello stomaco, lei ha preferito non rispondere trincerandosi dietro il silenzio. Per il momento Andrea Iannone invece ha preferito la strada del silenzio. L’ex motociclista non ha finora preso parola in merito al flirt con Elodie anche se l’intesa tra i due appare evidente.











