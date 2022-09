Andrea Iannone, fidanzato con Elodie?/ “Non si nascondono: e il fantasma di Marracash..”

ANDREA IANNONE ED ELODIE STANNO INSIEME: LE FOTO

Andrea Iannone è il nuovo compagno di Elodie? A quanto pare, sì: dopo che nei giorni scorsi RadioGossip era letteralmente impazzita, rilanciando diverse indiscrezioni a proposito di questa nuova love story autunnale, adesso arrivano anche le prime conferme dopo le mezze ammissioni dei diretti interessati. E in attesa di scoprire se la Di Patrizi, ospite questo pomeriggio nel salotto tv di “Verissimo”, racconterà qualcosa in merito a Silvia Toffanin, di sicuro c’è che i due hanno deciso di vivere questa storia alla luce del sole e senza nascondersi come era parso ai più in un primo momento.

“Andrea Iannone è una persona che mi piace” aveva cennato tempo fa la stessa Elodie, pur senza sbottonarsi troppo sulla sua nuova fiamma: “Ma in questa fase non credo che ci siano aspettative né da una parte né dall’altra” aveva aggiunto provando a gettare acqua sul fuoco e forse rimandando a tempi migliori l’annuncio ufficiale della loro frequentazione. “Se dovesse fiorire, allora fiorirà…” si era limitata a chiosare la diretta interessata che si era trincerata dietro una sorta di ‘no comment’. Discorso diverso per Iannone: se la cantautrice ha da poco rotto con Marracash e i suoi dubbi erano legati a ciò, per il pilota invece è dal 2019 ai tempi di Giulia De Lellis che -a parte rumors di gossip- non era coinvolto seriamente in una relazione.

ANDREA IANNONE, IL MAGAZINE ‘CHI’: “NESSUN DUBBIO SU DI LEI: E MARRACASH…”

Insomma, dopo i primi avvistamenti estivi della coppia tra Puglia e Sardegna, ecco che gli scatti pubblicati dal magazine “Chi” in esclusiva e che ritraggono Andrea Iannone ed Elodie andare in giro per Milano abbracciati (pare che il centauro, residente a Lugano, abbia trascorso la notte presso l’abitazione dell’artista romana) non lasciano più spazio a dubbi. Non solo: se l’iniziale ritrosia di Elodie, come detto, era dovuta al fatto che sono ancora fresche le ferite della rottura con quello che è stato il suo storico compagno, ovvero Marracash, per Iannone forse era arrivato il tempo di intraprendere una nuova relazione dopo un lungo periodo di indiscrezioni a proposito della sua vita privata.

Scherzi, baci e tenere effusioni: che tra Andrea Iannone ed Elodie sia sbocciato l’amore non c’è più nessun dubbio. Tuttavia, le particolari situazioni sentimentali dei due hanno portato i vari magazine rosa e siti specializzati nel gossip a provare ad approfondire un po’ l’argomento in attesa di qualche dichiarazione ufficiale da parte di entrambi. “Se Iannone si è lasciato andare ai sentimenti senza esitazioni, Elodie è stata invece più cauta” ha scritto proprio il settimanale su cui è apparso lo scoop con tanto di foto. E prosegue: “In queste settimane Iannone ha dovuto quindi confrontarsi con il fantasma onnipresente del cantante (Marracash, NdR), ma i fatti dimostrano che ha saputo convincere Lodi a voltare pagina e a scrivere un nuovo capitolo della propria vita”. Se son rose…











