Andrea Iannone e Lucrezia Lando, Ballando con le stelle 2021/ È già nato l’amore?

Andrea Iannone concorrente Ballando con le stelle 2021

Andrea Iannone è uno dei concorrenti della nuova edizione di Ballando con le stelle. Il pilota di Moto GP, nato a Vasto nel 1989, per mesi ha riempito le pagine di gossip come fidanzato di Belen Rodriguez e poi di Giulia de Lellis. Nel 2020 Iannone è stato squalificato per 4 anni per doping dal Tas di Losanna. In attesa di scendere nuovamente in pista sulla sua due ruote, il pilota è pronto a mettersi alla prova sulla pista da ballo. Lo show di Milly Carlucci deve ancora cominciare e già sembra che sia nato un flirt tra Iannone e la sua maestra di ballo Lucrezia Lando. Sul profilo Instagram del pilota c’è una foto che li ritrae sorridenti e molto vicini: “I sorrisi vengono i passi meno”. Solo pochi giorni prima Iannone ha scherzato sul fatto che la sua maestra di ballo è molto agguerrita dopo la vittoria con Gilles Rocca: “Ha vinto l’anno scorso e quest’anno si vuole ripetere… Sono nella mer*a !!!”, In un recente video in sala prove, pubblicato sui social, il pilota dà un casto bacio sulla guancia a Lucrezia.

Andrea Iannone, le ex fidanzate: da Giulia De Lellis a Belen Rodriguez/ Lui: "non era facile..."

Chi è Lucrezia Lando la sua insegnante di ballo

Lucrezia Lando è una veneta doc di Bassano del Grappa, nata il 10 dicembre 1998. Ha iniziato a indossare le scarpe da ballo da bambina e nel 2014 ha cercato di entrare nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Nel 2018 è stata Milly Carlucci a regalarle la sua grande opportunità scegliendola per cast di Ballando e affiancandola a Giaro Giarratana. Tra i due pare che ci sia stato un flirt, finito nel momento in cui si sono spenti i riflettori del talent. Dopo la vittoria dello scorso anno, Lucrezia Lando non ha alcuna intenzione di adagiarsi sugli allori: “Cambia la pista ma la grinta è sempre la stessa”, ha scritto su Instagram annunciando il suo nuovo partner. Lei è carica e pronta per gareggiare, Andrea Iannone lo è un po’ meno e già sta subendo fisicamente la sua veemenza, avvertendo spesso dolori diffusi. Per ora ai fan piace sognare la loro storia d’amore, quel che è certo è che tra i due c’è un grande feeling…

