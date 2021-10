Andrea Iannone e Lucrezia Lando, Ballando con le stelle/ A rischio eliminazione

Andrea Iannone e Lucrezia Lando arrivano praticamente da ripescati alla nuova puntata di Ballando con le stelle in onda stasera, 30 ottobre 2021, su Rai 1. Giornataccia per la coppia l’ultima terminata con lo spareggio contro Valerio Rossi Albertini e Sara Di Vaira, salvati dal voto del pubblico. Sicuramente ci sono da riconquistare non solo la platea e i giudici ma anche la fiducia nei propri mezzi. Anche perché il rischio è che oggi ci siano gli occhi della giuria contro e quindi qualche ostacolo in più da superare. Se la coppia si farà prendere dal panico il rischio di andare a casa si fa veramente concreto. La sensazione è però che i due abbiano ancora molto da dire da qui alla fine dell’avventura.

Andrea Iannone e Lucrezia Lando, un passo indietro rispetto la prima puntata

Non convince nè giudici nè pubblico la salsa di Andrea Iannone, che sabato ha sfiorato l’eliminazione a Ballando con le stelle. Il motociclista si è esibito insieme a Lucrezia in una salsa, sulle note di “Bailando” di Enrique Iglesias. Purtroppo Andrea non ha espresso al meglio le sue doti da ballerino, anzi in pista è parso piuttosto bloccato. L’unica ad apprezzare i suoi movimenti è stata Alessandra Mussolini, mentre ai giudici non è piaciuto più di tanto. Carolyn Smith non vede miglioramenti rispetto alla prima puntata, secondo la presidentessa di giuria Iannone dovrebbe ancora sciogliersi. Selvaggia Lucarelli, invece, non è così diplomatica e senza pensarci troppo definisce l’esibizione “una schifezza”. Ivan Zazzaroni e Fabio Canino danno 5, Carolyn Smith 4, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto 3. Solamente 20 punti totali e la coppia finisce penultima in classifica. Piccolo momento di commozione per il concorrente che insieme a Zazzaroni ha ricordato Marco Simoncelli, scomparso 10 anni fa. Iannone ha affermato che Simoncelli per lui è stato un compagno di vita e parlarne è sempre emozionante.

Andrea e Lucrezia falliscono la prova nonostante, come ha detto la ballerina, sembrano essere andati molto meglio rispetto alla prove. Lucrezia ha raccontato che Iannone si impegna moltissimo durante la settimana, deve solo sciogliersi. Secondo la Lando, non appena il concorrente riuscirà a lasciarsi andare, conosceremo il vero Andrea. Tra i due comunque il feeling è innegabile e, anche se il motociclista non è un bravissimo ballerino, sul palco portano scintille. L’intesa era stata notata anche da Mariotto durante la prima puntata, che gli aveva definiti addirittura sensuali. Anche in quel caso, però, il feeling non era bastato e infatti avevano guadagnato solamente due punti in più rispetto a sabato scorso.

Andrea Iannone salvo nell’ultima puntata di Ballando con le Stelle grazie al supporto del pubblico ma…

Nonostante gli sforzi, alla fine la coppia finisce allo spareggio e si scontra con Valerio Rossi Albertini e Sara Di Vaira. Per la seconda esibizione, Andrea e Lucrezia scelgono un merengue accompagnato da “Tra palco e realtà” di Ligabue. Anche in questo caso fioccano critiche da parte dei giurati, secondo loro Iannone si è malapena mosso. Per Carolyn Smith nello spareggio ha ballato meglio Valerio Rossi Albertini, ma spetta al pubblico l’ultima parola. I telespettatori scelgono di salvare Andrea e Lucrezia con il 54% dei voti. A casa Iannone alla fine piace e infatti viene salvato. Sui social però il pubblico sembra diviso, c’è chi lo adora e lo vota e chi invece non apprezza le sue doti da ballerino. Certamente per restare ancora in gara, Andrea Iannone dovrà impegnarsi un po’ di più in vista della prossima puntata. Per lo meno dovrà fare di tutto per iniziare a lasciarsi andare.



