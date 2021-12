Andrea Iannone e Lucrezia Lando, Ballando con le stelle/ Con ‘Uno su Mille’ per evitare l’eliminazione

Andrea Iannone e Lucrezia Lando, puntano alla finale di Ballando con le Stelle 2021

Andrea Iannone e Lucrezia Lando, per la prima semifinale della settima edizione di Ballando con le Stelle 2021, dovranno preparare una coreografia che rappresenti il momento più bello e significativo della vita di Iannone, sulle note di Uno su Mille di Gianni Morandi. Si parlerà del rapporto tra l’uomo e la moto, dell’incidente che li ha separati, o ci stupirà con qualcosa di inedito? I suoi fan si contrappongono a chi pensa che Andrea sarebbe dovuto uscire già tempo fa, sostenendolo in ogni prova e regalandogli spesso il tesoretto social.

Di sicuro il programma targato Rai ci ha mostrato una nuova faccia dello sportivo che si è messo in gioco e ha mostrato anche buone capacità di apprendimento. Nonostante questo le critiche non sono mancate, anche da parte della giuria, probabilmente proprio per il suo passato da motociclista e dunque totalmente esterno all’ambito dello spettacolo. Andrea però non si è mai fermato di fronte a parole che avrebbero bloccato altre persone più fragili e con merito si è guadagnato la semifinale. Ora si presenta come outsider verso la finale, chissà che non possa regalare un altro colpo di scena.

A numeri di spareggi effettuati dopo Alvise Rigo ci sono sicura Andrea Iannone e Lucrezia Lando, che sono forse i più attaccati dalla giuria di Ballando con le stelle 2021. I due belli che non ballano di questa edizione si sono scontrati durante la super prova a passo di Tango con tema la passionalità: i vestiti della coppia, a tema western, di certo non erano d’aiuto durante la situazione ma quando Lucrezia Lando ha sfilato il gilet da Iannone il pubblico femminile in studio è andato in visibilio. Purtroppo questi è stato l’unico momento apprezzato dai giudici di tutta la sfida, che si aspettavano molto di più dai due ragazzi che, parlando di ballo, sono arrivati alla settima puntata e avrebbero potuto utilizzare più tecnica e a livello di emozione sono stati un po’ carenti. Carolyn Smith si dice delusa e quando Rossella Erra ribatte dicendo che il pubblico è rimasto ammaliato da Andrea, il giudice federale risponde “ti accontenti cara”. Arriva poi il momento di esibirsi per la coppia Iannone-Lando, i primi a scendere in pista per l’effettiva gara, sulle note di un freestyle veloce. Nella clip di riassunto della scorsa settimana Andrea dice di aver messo il piede sull’accelerazione e di aver capito di dover dare il massimo per raggiungere la finale, ma forse è troppo tardi? Sicuramente il suo impegno si vede ma Carolyn gli dice che per lui la strada è ancora lunga e poteva fare di più, ottiene così 27 punti, che sommati alla manche precedente fanno un totale di 57, portandolo a metà classifica a discapito di altre coppie.

Abbiamo visto un video della madre di Andrea prima della sua esibizione, che ha commentato il percorso del figlio all’interno di Ballando con le Stelle: la donna dice di essere fiera e soddisfatta di Iannone e che questo programma gli ha riportato sulla bocca un sorriso che gli era scomparso da quando è stato obbligato a scendere dalla moto per un grave infortunio. Andrea dice di essere arrivato a questo punto grazie a sè stesso e alla sua ballerina, con chi ha un rapporto molto speciale, tanti che qualche settimana fa li abbiamo visti sfrecciare insieme sulla moto da corsa del vip, che ha fatto entrare la ballerina nel suo mondo. Lucrezia quest’anno è stata commentatissima dal gossip e sui social per la chimica che c’è tra lei e il suo allievo. Ma non è la prova volta: durante la scorsa edizione la ballerina era in coppia con Gilles Rocca e anche in quella occasione i media e la giura avevano visto qualcosa di più che una semplice amicizia; probabilmente questo è perché Lucrezia è una professionista e il suo lavoro lo sa fare egregiamente, riuscendo a trasmettere qualsiasi tipo di emozione tramite le sue coreografie, indipendentemente da chi balla con lei. Inoltre, anche se la donna è molto discreta per quanto riguarda la sua vita privata, la donna ha confermato di essere fidanzata con il suo collega Marco De Angelis, che è stato anche lui maestro a Ballando con le Stelle.



