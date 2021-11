Andrea Iannone e Lucrezia Lando, Ballando con le stelle/ Prossimo eliminato?

Andrea Iannone e Lucrezia Lando, nuovo sprint Ballando con le Stelle 2021

Andrea Iannone ha trovato grande complicità con Lucrezia Lando a Ballando con le Stelle 2021 ma i due non sono riusciti ancora a mettere in scena tutte le loro personalità. Il ragazzo è abituato a sfrecciare sulle piste a folle velocità, ma nella vita va a diesel. Dopo sei puntate del programma finalmente ha messo una marcia in più, ha posato il piede sull’acceleratore, solo adesso sta uscendo fuori la grinta del campione, che di fronte agli infortuni non si arrende, stringe i denti e procede dritto per la sua strada. Mentre Mariotto è stanco dei preliminari, la Bruzzone ha elogiato in puntata il passo in avanti che ha fatto Andrea. Alla fine il valzer gli ha fatto guadagnare 35 punti, che se non fosse stato per i 30 punti di bonus guadagnati con la “Prova Speciale” sarebbe stato in classifica al penultimo posto e avrebbe rischiato di andare allo spareggio. Iannone è consapevole di questo e si sta preparando molto intensamente per convincere il pubblico ma soprattutto la giuria.

In questo momento a far parlare non è Iannone ballerino ma cosa c’è tra il pilota di Moto GP e la sua insegnante. Andrea è spesso al centro del gossip e anche questa volta c’è finito, nonostante abbia messo in chiaro che Lucrezia è una professionista e il rapporto che c’è tra loro è quello tra lo sportivo e il suo preparatore atletico. Lucrezia è molto severa ed esigente, Andrea è perfezionista e se il passaggio coreografico non è perfetto si arrabbia con se stesso. In quel momento ha bisogno di sfogarsi, la sua insegnante lo sa e gli lascia il tempo per ritornare in sè. il pubblico vorrebbe vederli ancora in gara, molti apprezzano il coraggio di rimettersi in gioco con un mestiere lontano dal suo. Sul profilo Instagram di Iannone si respira aria di soddisfazione: per la prima volta è arrivato primo in classifica senza l’aiuto di nessun tesoretto ma soltanto con le sue forze che ultimamente sono state compromesse dall’incidente avuto alla spalla durante gli allenamenti. I follower sono fiduciosi e non rinunciano a vedere il loro campione in finale.

Sabato scorso nella “Prova speciale” di Ballando con le stelle Andrea Iannone ha lasciato tutti a bocca aperta. La sua esibizione con Lucrezia Lando è stata talmente imprevedibile, che alla fine Carolyn Smith gli ha assegnato il bonus di 30 punti. Iannone ha ballato da solo, senza il sostegno della sua insegnante la “Lambada”, un successo del 1989. Il movimento di bacino ha fatto venire fuori il lato sexy del pilota, che fino alla scorsa settimana, quando scendeva in pista pareva ingessato. Dopo il malanno della scorsa settimana, Andrea è ritornato in forma e per tutta la settimana si è impegnato per mettere a punto la coreografia. É sceso in pista proponendo un valzer. Carolyn ha notato che tra il pilota e la ballerina c’è maggiore intesa e nel ballo è un punto di forza per la coppia. Rispetto alle altre esibizioni ha presentato qualcosa di più, la direzione presa è giusta, ma oramai arrivati alla sesta puntata occorre fare il salto di qualità, altrimenti come ha precisato la Lucarelli, sarà uno dei prossimi candidati ad uscire.

La scorsa settimana Mariotto ha consigliato a Iannone di darsi una mossa, perchè rispetto agli altri concorrenti è indietro con il programma. Nella clip il pilota ha precisato che non sente la necessità di rincorrere la vittoria. Sta vivendo questa esperienza giorno dopo giorno, nemmeno si pone il problema di quello che potrebbe succedere nella puntata successiva. Partecipare a Ballando, in questo momento è stata una ventata di felicità e spensieratezza, in un momento difficile della sua vita. Ogni volta che gl isi presenta l’occasione di mettersi alla prova, sfidare se stesso, si sente vivo. Iannone a riguardo ha le idee chiare: Ballando non è l’esibizione che viene presentata il sabato sera, ma è una chicca, il lavoro più impegnativo è nella preparazione dell’esibizione, è un’esperienza psicologica che lo mette alla prova. Oggi può dire con certezza: “Ho capito dove sono… sto iniziando”.



