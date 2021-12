Andrea Iannone e Lucrezia Lando/ Rientreranno in gara a Ballando con le Stelle?

Andrea Iannone e Lucrezia Lando prontissimi per lo spareggio di Ballando con le Stelle 2021, il dance show di successo condotto da Milly Carlucci nel sabato sera di Raiuno. Per il campione di moto e la ballerina professionista di Ballando è arrivato il momento decisivo visto che durante l’ultima puntata dello show del sabato sera hanno perso al televoto contro la coppia formata da Alvise Rigo e Tove Villfor. Nonostante la scelta del pilota motociclistico di raccontare sulle note di “Uno su mille” di Gianni Morandi la sua prima grande vittoria, la sua performance di ballo non ha convinto pubblico e giuria visto che si sono classificati all’ultimo posto finendo così allo spareggio con Alvise Rigo e Tove Villfor. Purtroppo al televoto i due non sono riusciti a battere la coppia oramai considerata gli Highlander del televoto visto che da diverse settimane battono le altre coppie nella fase dello spareggio.

Sta di fatto che la coppia non convince molto la giuria di qualità composta da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli e capitanata Carolyn Smith che in diverse occasioni si è scontrata sulle performance dell’ex di Belen Rodriguez.

Andrea Iannone e Lucrezia Lando per molti sono la coppia bella che non balla di Ballando con le Stelle. Una definizione che contrasta però con il volere del pubblico che li ha sempre sostenuti portandoli fino ad un passo dalla finalissima. Purtroppo durante l’ottava puntata la coppia è finita allo spareggio contro la coppia di Alvise Rigo e Tove Villfor. Un confronto durissimo che ha visto Andrea e Lucrezia uscire sconfitti. Ma non è ancora detta l’ultima parola, visto che il motociclista e la ballerina professionista potrebbero rientrare in gara durante la semifinale. Intanto la coppia fa discutere anche fuori dal programma con chi ipotizza che i tra due possa esserci del tenero.

Andrea e Lucrezia in realtà durante le loro performance hanno dimostrato di essere complici e molto uniti, ma tra loro non c’è nulla. A smentirlo categoricamente è stato proprio l’ex di Giulia de Lellis durante la puntata. A pensarla diversamente però c’è la giurata popolare Rossella Brescia che dalle pagine del settimanale Mio ha rivelato: “non so cosa c’è tra loro, ma si sfiorano, si cercano, ci sono scintille d’amore. Sono uno spettacolo nello spettacolo: speriamo che nasca qualcosa”. Non solo, la Erra ha anche aggiunto: “Andrea Iannone ha una passione nel ballo, un’accoglienza di Lucrezia Lando tra le sue braccia che quando li vedo vorrei essere al suo posto. Vi confesso che è la prima volta che la vedo ballare con gli occhi incollati a quelli dell’allievo”.

