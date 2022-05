Andrea Iannone ha un flirt con Alessia Tedeschi?/ Spunta la segnalazione di…

Andrea Iannone ha un nuovo amore: la rivelazione di Deianira Marzano

Alessia Tedeschi avrebbe una storia con Andrea Iannone. A far trapelare questa clamorosa indiscrezione è stata Deianira Marzano. L’esperta di gossip sarebbe stato avvistato nella sua casa in Svizzera con la modella. Deianira Marzano ha commentato questo rumors apparendo in un video condiviso su Instagram: “Ma come mai ho saputo che Alessia Tedeschi è a casa di Iannone in Svizzera? Ma come mai sempre sconosciute?”. Deianira Marzano insinua il dubbio che Andrea Iannone sia sempre alla ricerca di volti popolari dello showbiz. Proprio lo scorso gennaio Andrea Iannone era stato ospite di Verissimo e in quell’occasione aveva parlato del suo privato. Iannone si era dichiarato single: “Al momento non sono innamorato, ma sto bene così”.

Non sappiamo se Andrea abbia trovato di nuovo l’amore ma quel che è certo che i due potrebbero aver intrapreso una frequentazione. Alessia Tedeschi ha avuto in passato diversi flirt. E’ stata la fidanzata di Blerim Zemaili, calciatore del Napoli per diversi anni ma la loro storia è poi naufragata. Poi Alessia ha avuto una storia anche con Luigi Berlusconi. Nel luglio del 2013 è tristemente salita alle cronache per un incidente marittimo che l’ha vista coinvolta: nel corso di un week end a Capri insieme a Elisabetta Canalis e Marco dell’Utri è cascata dal tender, venendo dilaniata dalle eliche. Incidente terribile.

Andrea Iannone ha avuto una storia importante in passato con Belen Rodriguez. La loro storia durò un anno ma ancora oggi entrambi conservano un ottimo ricordo. La Rodriguez si stava separando da Stefano De Marino quando ha incontrato Iannone: “Con Belen abbiamo avuto sempre un ottimo dialogo ed è stata la nostra forza. Ma sono arrivato in un momento della sua vita complesso, si stava separando, il suo matrimonio era svanito. Le ho portato tanto amore e del bene e lei ne aveva bisogno. Io l’ho sempre vista soffrire tanto per questo fallimento, lei lo chiamava così”, aveva dichiarato a Verissimo.

Andrea Iannone aveva partecipato anche a Ballando con le stelle e durante quella esperienza si era vociferato di un flirt con Lucrezia Lando. Il sospetto c’era stato anche se poi entrambi avevano smentito. Andrea e Lucrezia sarebbero stati “pizzicati”, tra una prova e l’altra, in atteggiamenti abbastanza sospetti. E il gossipsi era infiammato. Secondo Dagospia nel dietro le quinte dello show di Milly Carlucci sarebbero accaduti i primi “incontri ravvicinati”. A mettere in risalto un momento particolare ci ha pensato la giurata popolare Rossella Erra: “C’è stato un bacio passionale, lo abbiamo visto”. Nonostante le continue provocazioni, la coppia non ha proferito parola a riguardo. La regia, a quel punto, ha mandato in onda il momento in cui Iannone poco prima di iniziare il ballo, ha baciato con tenerezza il naso della compagna. Di fronte all’evidenza, il pilota ha scherzato: “Stiamo facendo tutto così velocemente che probabilmente di qui alla fine di Ballando faremo un matrimonio”.













