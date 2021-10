“Andrea Iannone se trom*i come parcheggi…”/ Biglietto dopo Ballando con le stelle..

Dopo essere stato corteggiato da altri reality, Andrea Iannone ha deciso di mettersi in gioco accettando l’invito di Milly Carlucci. Sabato 16 ottobre ha così debuttato sulla pista di Ballando con le stelle 2021 insieme alla sua insegnante Lucrezia Lando. La coppia si è esibita in un paso doble sulle note di Zitti e Buoni dei Maneskin ricevendo anche diverse critiche. L’esibizione, infatti, non ha entusiasmato la giuria che, tuttavia, ha incoraggiato il pilota per le prossime puntate.

Andrea Iannone è tornato ad allenarsi per preparare l’esibizione prevista nella seconda puntata. Il campione si reca ogni giorno alle prove con la sua auto sulla quale ha ritrovato un biglietto particolare. A svelare cosa c’era scritto sul biglietto è stato Alvise Rigo che ha condiviso, tra le storie del proprio profilo instagram, una storia ironica.

La reazione di Andrea Iannone al biglietto “hot”

Nel parcheggio del Foro Italico, sull’auto di Andrea Iannone, è spuntato un biglietto sul quale c’era scritto: “Se trom*i come parcheggi… ora si capisce tutto! Torna in Svizzera!”. Nel pubblicare il video su Instagram, Alvise Rigo scherza scrivendo: “Andrea Iannone giuro che c’era già quando sono arrivato, sarà vero?”.

Il video di Alvise Rigo è stato poi ricondiviso, sul proprio profilo, dallo stesso Iannone che ha così reagito con ironia al biglietto che un mittente misterioso ha deciso di fargli recapitare. Il caso sarà risolto nel corso della seconda puntata di Ballando con le stelle 2021?

