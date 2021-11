ANDREA IANNONE SI SENTE MALE A BALLANDO CON LE STELLE/ Come sta? “Bene, ma non…”

Andrea Iannone pronto a tornare in pista dopo il malore accusato a Ballando con le Stelle 2021. “Ci avete fatto preoccupare prima”, dice sollevata Milly Carlucci quando vede un sorridente Iannone in collegamento. Adesso il concorrente sembra stare meglio e si dice intenzionato a riprendere la gara, dato che anche il medico ha dato l’ok. “Sto bene ma non benissimo”, ammette Andrea Iannone prima di guadagnare il palco. “Probabilmente sono stati gli antidolorifici presi in queste settimane per il braccio”, spiega il motociclista, che avrebbe avuto problemi di stomaco. Adesso tranquillizza tutti, pure il pubblico a casa. Non andrà in ospedale, quindi tra poco dovrebbe tornare regolarmente a disposizione. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

Andrea Iannone, bacio a Lucrezia Lando?/ "Chiedete a loro", Milly non si esprime ma..

ANDREA IANNONE, PAURA A BALLANDO CON LE STELLE

Andrea Iannone, concorrente di Ballando con le Stelle, ha accusato un malore nel corso della puntata in onda stasera su Rai Uno. Il motociclista, partner di ballo della maestra Lucrezia Lando, avrebbe dovuto cimentarsi nella prova a sorpresa prevista dagli autori del talent show, che richiedeva agli allievi di ballare da soli, senza l’ausilio del loro maestro (con cui avrebbero però potuto confrontarsi per 20 secondi prima dell’inizio della prova) e con un oggetto di scena. Iannone, però, non è sceso in pista ed è improvvisamente sparito dallo spazio riservato ai concorrenti in attesa. Poco dopo, Milly Carlucci ha annunciato il suo trasferimento in infermeria.

Andrea Iannone e Lucrezia Lando, Ballando con le stelle/ Tra baci e coccole nasce un flirt, oggi eliminati?

ANDREA IANNONE, MALORE A BALLANDO CON LE STELLE: “SE NON SI RIPRENDE, VA IN OSPEDALE”

Non è ancora chiaro quale tipo di malore abbia colpito Andrea Iannone a Ballando con le Stelle. Lucrezia Lando, sua maestra, ha rivelato che il pilota aveva problemi di stomaco già nel pomeriggio odierno. Nel collegamento con l’infermeria, Paolo Belli ha spiegato che per un quarto d’ora verrà tenuto in osservazione. Se la situazione non migliorerà, sarà necessario il trasferimento in ospedale. La volontà di Iannone è quella di ballare e lui, come si è visto in diretta, è cosciente e dialoga con il medico. Tuttavia, quando il medico ha parlato con Paolo Belli, lontano dai microfoni, ha asserito “sto preparando un eventuale trasferimento a Villa Stuart”.

LEGGI ANCHE:

Andrea Iannone e la squalifica/ "Piango solo per la moto perché è una ferita aperta"

© RIPRODUZIONE RISERVATA