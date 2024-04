Elodie e Andrea Iannone amore a gonfie vele e gossip acceso: pensano ad un figlio?/ Smentita la crisi

Elodie e Andrea Iannone più innamorati che mai, i due fidanzati beccati insieme: crisi smentita

Nelle scorse settimane la popstar italiana ed il pilota sono finiti al centro di rumor e indiscrezioni circa una loro possibile crisi. Era stato il magazine Chi ha immortalare la coppia durante un litigio e parlare di presunte tensioni e malumori tra i due. E invece adesso il sereno tra di loro sembra essere tornato. Questa volta è Gente a beccare Elodie e Andrea Iannone insieme, più innamorati e felici che mai e le foto pubblicate dal settimanale sono inequivocabili e non lasciano spazio a dubbi.

Nel dettaglio, Elodie ed Andrea Iannone sono stati beccati mentre passeggiavano tra le vie di Milano, si scambiano abbracci e baci in una Milano affollata per il Salone del Mobile una chiara smentita di tutte le illazioni delle scorse settimane secondo i quali l’amore tra i due era arrivato al capolinea. I due stanno insieme da più di due anni e, smentita la crisi, hanno dimostrato di essere una coppia che non scoppia.

Ed il magazine Gente non solo ha smentito la crisi tra Elodie Di Patrizi e Andrea Iannone ma ha anche ipotizzato che tra i due l’amore sia talmente saldo e forte da progettare di allargare la famiglia. Leggo, infatti, riporta: “La domanda è un’altra: ma Elodie e Andrea stanno pensando anche di allargare la famiglia?”

La 33enne di Roma ed il 34enne di Vasto appaiono più felici e affiatati che mai. I due si sono conosciuti nel 2021 ed è stato subito un colpo di fulmine. Dopo qualche mese è nata la decisione di andare a vivere insieme e a Lugano, dove Andrea ha una splendida villa sul lago. Entrambi hanno relazione importanti alle spalle, il pilota con Belen Rodriguez e Giulia De Lellis, la cantante ed ex allieva di Amici di Maria De Filippi con Marracash ma adesso che guardano al futuro, Elodie ed Andrea Iannone sono pronti per un figlio?

