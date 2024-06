Andrea Iannone torna in MotoGp?/ Ipotesi Pramac con la Yamaha, ma la Ducati Sbk… (oggi 13 giugno 2024)

IL FUTURO DI ANDREA IANNONE: RITORNO IN MOTOGP SE PRAMAC PASSA IN YAMAHA?

Il futuro di Andrea Iannone e un possibile ritorno in MotoGp sono oggetto di una approfondita analisi sul magazine Mow, che parla quindi delle prospettive del pilota di Vasto, che attualmente corre con una Ducati in Superbike, con il team Go Eleven. Ci sono molti incroci che potrebbero portare a un ritorno di Andrea Iannone in MotoGp e uno riguarda il possibile passaggio del team Pramac dalla Ducati alla Yamaha dopo il “caos” Martin-Marquez, con il team ufficiale che ha scelto Marc, spingendo Jorge a passare all’Aprilia. Andrea Iannone ha di fatto confermato di avere tra le mani qualche proposta per rientrare in MotoGp, un ritorno che sarebbe sicuramente suggestivo.

Elodie a ruota libera su Marracash e Andrea Iannone: "Figli? Ci sto pensando"/ "Subìto sessismo sul lavoro"

Ancora più suggestivo è l’incrocio che si potrebbe creare, appunto perché i rapporti fra Paolo Campinoti (patron del team Pramac) e la Ducati si sono decisamente deteriorati. Certo, la Yamaha in questo momento è nettamente dietro alla Ducati, ma forse proprio per questo motivo potrebbe tornare utile ai giapponesi un elemento della sua esperienza. Andrea Iannone per ora sta in silenzio, anche perché in questo fine settimana il Mondiale Superbike affronta il round di Misano, evento speciale per un pilota italiano, che giustamente richiederà tutta la sua concentrazione fino a domenica pomeriggio.

"Andrea Iannone geloso di Elodie e Tananai"/ Il duetto scatena il pilota: "cos'è accaduto dietro le quinte"

IL FUTURO DI ANDREA IANNONE: LE OPZIONI IN SUPERBIKE

Quindi un primo punto fondamentale da tenere presente sarà il futuro del team Pramac nel suo complesso: se restasse in Ducati, difficilmente ci sarebbe posto per Andrea Iannone, che però tornerebbe appunto in corsa in maniera prepotente se invece ci fosse il passaggio in Yamaha. Tra l’altro Mow aggiunge che il ritorno in Yamaha di uno dei personaggi più noti del motociclismo attuale farebbe molto piacere ai nuovi padroni del Circus, gli americani di Liberty Media, che pure dalla MotoGp – come già in Formula 1 – “chiedono storie da raccontare e personaggi da spingere”.

Andrea Iannone, fidanzato di Elodie: matrimonio in vista?/ "Sei il mio uomo buono, bello e matto!"

Andrea Iannone si trova in una situazione particolare perché ama la Ducati, ma ha un rapporto speciale con il team Pramac. L’amicizia e la stima con Paolo Campinoti sono rimaste immutate negli anni, specie quando il pilota abruzzese ha vissuto momenti difficili, nei quali si scoprono gli amici veri, fra i quali può quindi annoverare il numero 1 del team Pramac. Dulcis in fundo, se tutto andasse nella migliore delle ipotesi, la Yamaha sarebbe pronta a coprire per intero l’ingaggio di Andrea Iannone, che farebbe parte dell’accordo per portare Pramac a correre con la M1 dal prossimo anno. Ducati invece lo vorrebbe ancora come pilota in Superbike, magari al fianco (o al posto) di Alvaro Bautista nel team ufficiale, ma se restasse nelle derivate di serie ecco che ci sarebbe una grossa offerta di BMW per un posto anche in questo caso da ufficiale, al fianco a Toprak Razgatlioglu. A questo punto, Andrea Iannone potrebbe scegliere la Sbk per vincere, perché con la Yamaha in MotoGp al momento le prospettive non sono esaltanti…











© RIPRODUZIONE RISERVATA