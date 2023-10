Andrea Iannone torna in pista dopo la squalifica, la dolce dedica di Elodie/ “Ti amo da morire”

Elodie e la dolce dedica a Iannone per il suo ritorno in pista

Andrea Iannone sta per tornare in pista, dopo quattro anni di squalifica per doping. A supportarlo in questa ripartenza molto significativa, la compagna Elodie con la quale la storia procede a gonfie vele. Nonostante le voci su una presunta crisi, la cantante ha riservato parole al miele alla sua dolce metà.

Elodie e Andrea Iannone, sorrisi e abbracci a non finire a Milano/ Spazzate via le voci di crisi

“I’m back” scrive lo sportivo sui social e subito la cantante commenta: “Ti amo da morire“. Insomma, la coppia è molto riservata ma non manca di scambiarsi teneri messaggi di tanto in tanto. In più si supportano e sostengono continuamente nei propri traguardi. Iannone gareggerà , dunque, nel prossimo mondiale Superbike, con il team Ducati Go Eleven.

Elodie, tapiro d'oro da Striscia la Notizia per foto di nudo/ "Denudarmi la mia passione. Con il mio corpo…"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andrea Iannone (@andreaiannone)

Andrea Iannone ed Elodie in crisi? L’indiscrezione di Deianira Marzano

Una delle coppie più amate è senza dubbio quella di Elodie e Andrea Iannoni che, dall’estate 2022, hanno creato un rapporto longevo e duraturo. I due sono molto riservati ma non mancano, di tanto in tanto, di rivolgersi dolci parole e dediche sui social: “Com’è bello vivere insieme a te. Auguri mio amore, ti amo”, aveva scritto la cantante in occasione del compleanno di Iannone.

Elodie e Andrea Iannone in crisi?/ L'indiscrezione di Deianira Marzano: "Voci di corridoio ma..."

Qualche giorno fa, però, è cominciato a circolare il rumore secondo cui la cantante e lo sportivo starebbero affrontando una crisi. A diffondere l’indiscrezione l’esperta di gossip Deianira Marzano che, sui social ha scritto: “Iannone ed Elodie in crisi? Si vocifera una crisi ma sono solo voci di corridoio. Spero tanto di no“. Dalle ultime dediche della cantante, però, sembra che questi gossip siano stati ampiamente smentiti. La coppia sembra essere, anzi, sempre più complice e unita.











© RIPRODUZIONE RISERVATA