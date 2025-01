Andrea disperato a C’è posta per te 2025: chiede scusa alla moglie Roberta per averla tradita

La terza storia della terza puntata di C’è posta per te 2025 ha come protagonista Andrea, che chiama il programma per tentare di riappacificarsi con sua moglie Roberta. “Dopo 23 anni di matrimonio e la nascita di due figli, mia moglie mi ha lasciato dopo che le ho ammesso che l’avevo tradita. – ha raccontato l’uomo – L’ho tradita due volte con la stessa persona: dal 2018 al 2019 e dal 2022 al 2023.”

La moglie è stata la sua prima ragazza, si sono innamorati e tante prime volte le hanno vissute insieme. Nel 2016, in due mesi di malattia, muore suo padre. Andrea si sente solo, depresso. Intanto, si trasferiscono a casa della suocera in attesa che la loro casa fosse pronta, ed è lì che l’uomo va in crisi. L’intimità con la moglie è quasi inesistente e lui si sente trascurato. È in quel periodo che conosce l’altra donna e dal telefono si passa poi dagli incontri dal vivo. Dopo un primo periodo di tradimento, lui chiude con questa donna e riprende la vita con sua moglie. Passa qualche anno ma poi ci ricasca. Quando la moglie lo scopre, decide di non perdonarlo.

Le parole di Andrea per la moglie Roberta

Lui è in un fiume di lacrime quando la rivede dall’altra parte della busta di C’è Posta per te 2025 e le chiede perdono: “Ciao amore mio, è molto tempo che non ti chiamo così. Se sono qui è per chiederti scusa di tutto il male che ti ho fatto. Ho tradito te e il nostro amore per molto tempo. Ti ho delusa, il mio cuore si distrugge quando ti vedo piangere, perché so che è colpa mia. Mi manchi tanto…”. Lei lo perdonerà?