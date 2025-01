C’è posta per te 2025, anticipazioni puntata 25 gennaio su Canale 5: gli ospiti

Oggi 25 gennaio, in prima serata su Canale 5, torna in onda C’è posta per te 2025 con una nuova puntata ricca di storie toccanti e drammatiche. A condurla è l’immancabile padrona di casa, Maria De Filippi, che oltre a narrare le vicende dei protagonisti della serata, avrà in due occasioni due ospiti speciali, dono che verrà fatto a chi sarà dall’altra parte dell’iconica busta. Per questa terza puntata, arriveranno in studio una celebre cantante, ex allieva di Amici oggi star della musica italiana, e un calciatore famoso in tutto il mondo: parliamo di Annalisa e di Alvaro Morata.

Per la cantante sarà la prima volta come ospite del longevo programma di Maria De Filippi, mentre il calciatore è già stato in studio in precedenti edizioni. Stasera avranno il compito di stupire e far emozionare coloro che saranno chiamati in studio per una sorpresa.

Le storie della terza puntata

Se la prima e l’ultima storia della terza puntata di C’è posta per te 2025, come di consueto, saranno caratterizzate dal regalo, rappresentato dai due ospiti annunciati, le altre tre storie raccontare nel corso della serata saranno di ben altro tenore. Nelle scorse puntate sono state soprattutto le storie di famiglie divise e genitori allontanati dai figli le protagoniste del programma. Cosa che potrebbe ripetersi anche nella puntata di questa sera.

Ci saranno, tuttavia, anche storie di amori interrotti a causa di tradimenti o vicende familiari, ma non è da escludere la presenza di qualche simpatico vecchietto alla ricerca di un amore di gioventù. Proprio nella seconda puntata, l’esilarante storia di Gaetano, alla ricerca della sua Giovanna dopo 60 anni, ha fatto impazzire e divertire il pubblico e il web.

C’è posta per te 2025: come seguire la nuova puntata in diretta streaming

C’è posta per te 2025 torna in onda su Canale 5 questa sera, 25 gennaio, a partire dalle 21.30, subito dopo Striscia La Notizia. Ricordiamo che questo nuovo appuntamento e tutte le sue storie sono visibili anche in streaming su Mediaset Play (cliccando qui). Sarà possibile inoltre vedere la puntata di C’è posta per te del 12 gennaio 2025 on demand a partire dal giorno successivo alla messa in onda.

