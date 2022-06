Andrea, la nipote di Alessandra Amoroso/ “Nei suoi occhi un amore incondizionato”

Alessandra Amoroso e l’amore per la nipote Andrea

Andrea è la nipote di Alessandra Amoroso. Un grande amore quello tra zia e nipote come ha raccontato proprio la cantante nell’intervista rilasciata a Verissimo da Silvia Toffanin. “Non è facile per me parlare di lei. Lei ha una forza incredibile. Nei suoi occhi vedo un amore incondizionato, puro, un amore viscerale per me” – ha detto con la voce rotta dall’emozione la cantante di Amici. Tra zia e nipote c’è un legame davvero unico e speciale che supera il tempo e lo spazio e che, in qualche modo, ricorda il legame che Alessandra aveva con la nonna Maria. “C’è filo che mi lega tuttora a mia nonna ed è come se l’avesse dato ad Andrea” – ha detto proprio la cantante.

L’arrivo della nipotina Andrea, figlia della sorella Francesca, ha cambiato sicuramente in meglio la vita della cantante. ” Per me lei è un grande dono. Mi riempie il cuore e ha una forza incredibile. Quando sono triste mi dona dei sorrisi pazzeschi” – ha dichiarato – “nei suoi occhi vedo tanto amore per me, vero, incondizionato. Questo filo che tutt’ora mi lega con la mia nonna è come se ora ce lo avesse Andrea. È come se mia nonna lo avesse passato a lei”.

Alessandra Amoroso: “Mia nipote Andrea è la mia priorità”

La nascita di un figlio ti cambia la vita, ma anche quella di un nipote. Lo sa bene Alessandra Amoroso che è legatissima alla nipotina Andrea.

La bambina, figlia della sorella Francesca, è arrivata come un raggio di sole nella vita dell’interprete italiana che non nasconde: “oggi quando torno a casa lei è la mia priorità, facciamo tutto insieme”. Che dire un bellissimo rapporto quello tra zia e nipote che, non appena possibile, trascorrono del tempo insieme tra i mille impegni di lavoro della cantante.

