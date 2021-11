Andrea Muccioli/ “Guerra a droghe? Persa, se ci concentriamo su sostanze e non cause”

Andrea Muccioli è stato ieri sera ospite di “Porta a Porta”, il talk show di approfondimento politico condotto da Bruno Vespa: e la presenza negli studi televisivi di Rai 1 del figlio del fondatore della comunità di San Patrignano è l’occasione per tornare a parlare non solo dell’imprenditore riminese, scomparso nell’oramai lontano 1995, e delle tante controversie legate alla sua figura e a quella serie tv in onda su Netflix (“Sanpa”) che il 57enne erede non pare aver particolarmente gradito, tanto da parlare di immagine di suo padre “volutamente distorta” e di rimandare la querelle a data da destinarsi, quando Andrea e suo fratello porteranno la piattaforma di streaming online in tribunale.

Amici 2021/ Anticipazioni puntata 12 novembre: sorpresa per Garrison, lacrime e...

Intanto nel salotto di Bruno Vespa, il figlio di Muccioli (in una puntata dedicata dal giornalista al recente scandalo della “droga dello stupro” e all’incremento dell’uso da parte degli italiani di psicofarmaci e ansiolitici), si è detto d’accordo con Massimo Barra in merito al fatto che la guerra alla droga la stiamo perdendo dato che per quarant’anni ci siamo concentrati sulle sostanze e non sulle cause che portano le persone a utilizzarle. “Bisogna farli entrare nella consapevolezza di cosa stanno facendo” prosegue Muccioli jr, aggiungendo che tuttavia i ragazzi degli Anni Settanta e Ottanta “si facevano per i più svariati motivi ma con un forte stimolo sociale (…) poi però piano piano questo si è perso ed è andato normalizzandosi negli Anni Novanta”, accennando a quella che secondo lui è una assuefazione collettiva.

Martina Fusco: "Grande Fratello Vip? Mi piacerebbe"/ L'ex Pupa: "Amo stare in tv"

MUCCIOLI: “ECCO PERCHE’ PERDIAMO LA GUERRA ALLE DROGHE”. E SULLA CANNABIS…

Nella seconda parte della puntata poi Vespa introduce il tema della cannabis, il cui uso potrebbe diventare legale in Italia grazie a un recente referendum per il quale sono state raccolte oltre 600mila firme su spinta dei Radicali: e interpellando Muccioli, il conduttore gli chiede in quanti casi la cannabis sia stata la sostanza che ha portato molti della comunità di San Patrignano a finire lì dentro. “Questa è una gate-drug, è un cancello di ingresso” spiega Muccioli che, a suo parere, ribadisce come la droga più pericolosa sia proprio quella più innocua, pur non puntando convintamente il dito contro l’abuso di psicofarmaci negli ultimi anni e il cui utilizzo è perfettamente consentito tanto che lui stesso comunque la definisce alla stregua di “una droga legale”.

I PILASTRI DEL CIELO/ Su Rete 4 il film diretto da George Marshall

Di fronte all’esperto che in studio ricorda come sovente quello della cannabis tra giovani e giovanissimi sia un uso per fini ricreativi, esulando quindi da discorsi che tirano in ballo disagi interiori o vuoti che vanno colmati a livello psicologico, Muccioli concorda che non è la cannabis in sé il problema: prova ne sia, come viene sottolineato in studio, che tante dipendenze nascono ad esempio tra l’abuso di alcool ad età sempre più basse e che oramai è diventato una vera e propria piaga nel nostro Paese col diffondersi del binge drinking. “Il problema è che certi problemi non finiscono lì: possono essere superati nella misura in cui quella persona cresce, basta a se stessa (…) e quindi non ha più bisogno della mediazione di quella sostanza, qualunque essa sia, dato che la sua vita così” conclude.



© RIPRODUZIONE RISERVATA