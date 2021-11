ANDREA NICOLE, UOMINI E DONNE/ L’incontro con la mamma: sorpresa di Alessandro

Emozionante esterna nella puntata di Uomini e Donne trasmessa oggi. Protagonista del bellissimo momento è stata Andrea Nicole che, dopo essere uscita con Ciprian, ha visto anche Alessandro. Il corteggiatore ha deciso di fare una sorpresa alla tronista che non vedeva la mamma da tre mesi. Per dimostrare ad Andrea Nicole il proprio interesse e il desiderio di renderla felice, ha organizzato una sorpresa con lei. Dopo averla portata nello studio di Uomini e Donne, sul led, viene trasmesso un videomessaggio in cui la mamma esprime tutto il proprio orgoglio per Andrea sostenendo come per lei e il marito non sia mai cambiato nulla. “L’importante è che sia felice. Per noi, Andrea era prima e Andrea è ora”, ha detto la madre che è poi arrivata in studio per abbracciarla. Dopo aver rivissuto l’esterna, la tronista ha ringraziato Alessandro. “Mi ha fatto capire che vuole prendersi cura di me”, ha detto la tronista (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Andrea Nicole tra Alessandro e Ciprian

La scelta di Andrea Nicole si avvicina sempre di più e per la tronista ogni esterna sta diventando importante per capire non solo i propri sentimenti, ma anche quelli di Alessandro e Ciprian, i due corteggiatori con cui sta uscendo da molte settimane e per i quali nutre un forte interesse. Nella nuova puntata di Uomini e Donne, la tronista è uscita sia con Ciprian che con Alessandro. La prima esterna che viene trasmessa è quella con Ciprian che è tornato in trasmissione dopo aver avuto diversi dubbi che lo avevano portato a lasciare la trasmissione. In esterna, dopo un chiarimento, tra i due scatta il bacio.

“Sono contento di averla vista perchè l’altra volta ero un frullatore. Ho apprezzato che sia venuta e le ho detto tutto quello che provavo. Non mi ha attaccato e ha capito quelle che erano le mie ragioni. Mi sono tranquillizzato dopo quel bacio. Vedremo“, ha spiegato Ciprian in studio. Ciprian, poi, spiega che se in futuro dovesse vedere delle mancanze nei suoi confronti da parte di Andrea Nicole, non arriverebbe alla scelta per dirle no, ma andrebbe via prima.

Andrea Nicole, l’importante gesto di Alessandro a Uomini e Donne

Dopo l’esterna con Ciprian, Maria De Filippi manda in onda l’esterna con Alessandro. Quest’ultimo decide di fare un passo importante nei confronti della tronista facendo trasmettere nello studio un videomessaggio della mamma. “Ti vogliamo bene, staremo sempre dalla tua parte sia io che papy”, dice la mamma che poi arriva in studio per abbracciarla. Un gesto che la tronista apprezza. Anche l’esterna tra Andrea e Alessandro si conclude così con un bacio.

Roberta commenta, poi, l’esterna di Ciprian: “Non credo a Ciprian. Non lo vedo impulsivo, ma molto razionale ed equilibrato“, spiega Roberta Ilaria Giusti che continua a non avere fiducia in Ciprian anche se aggiunge che appoggerebbe qualsiasi scelta di Andrea Nicole.



