Andrea Nicole, Uomini e Donne/ Ciprian: “Ho pensato di mollare”. Sperti…

Andrea Nicole è sempre più interessata a Ciprian. La tronista di Uomini e Donne si sta concentrando sulla conoscenza con il corteggiatore che, sin dal primo incrocio di sguardi, l’ha colpita e con cui ha già fatto numerose esterne. Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, Andrea Nicole si accomoda al centro dello studio per rivedere l’esterna vissuta con Ciprian e confrontarsi con lui.

In esterna, Ciprian ammette di essere rimasto deluso dall’atteggiamento di Andrea Nicole che, nella scorsa puntata, lo ha lasciato a casa decidendo di uscire con Gabrio, un altro corteggiatore che, con il racconto della sua vita, ha emozionato la tronista. In esterna, i due parlano molto di Gabrio e della reazione di Ciprian e, in studio, Gianni Sperti punta il dito contro il corteggiatore.

Gianni Sperti difende Andrea Nicole e attacca Ciprian

“Non ti nascondo che la volta scorsa ho pensato di mollare”: è questo il commento fatto da Ciprian dopo aver rivisto l’esterna con Andrea Nicole che scatena la reazione di Gianni Sperti. “Lui è concentrato su se stesso. Hai detto di non voler perdere tempo, ma ha trascorso il tempo dell’esterna a parlare di Ciprian”, sottolinea l’opinionista che afferma di non fidarsi del suo interesse nei confronti della tronista.

“Non hai fatto una domanda ad Andrea Nicole. Non le hai chiesto perchè ha pianto l’altra volta e come stava. La verità è che non te ne frega nulla di ciò che prova lei“, aggiunge Sperti che non crede al reale interesse di Ciprian per Andrea. Il corteggiatore riuscirà a far cambiare idea a Gianni?

