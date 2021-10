ANDREA NICOLE, UOMINI E DONNE/ “In passato alcuni mi hanno nascosta alla famiglia”

In esterna con Alessandro, Andrea Nicole apre il proprio cuore raccontando un retroscena sul suo passato. Alessandro ha raccontato alla tronista di aver parlato di lei con i genitori i quali sono rimasti colpiti dalla sua bellezza sia esteriore che interiore. Il racconto del corteggiatore spinge Andrea Nicole a raccontare quello che, spesso, ha dovuto affrontare in passato. “Mi rendo che nella maggior parte delle famiglie è un argomento poco trattato. Io capisco che ci sono delle cose che non si sanno. Ho avuto delle frequentazioni in passato che non lo hanno neanche detto alla madre o ai genitori, in famiglia. Non sapevano niente e io ero a disagio. Una delle cose fondamentali per me è la mia famiglia, alla quale non ho mai nascosto niente, nel bene o nel male”, spiega la tronista (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Andrea Nicole delusa da Ciprian

Piccola battuta d’arresto nella conoscenza tra Andrea Nicole e Ciprian. Dopo aver pensato di portare in esterna Ciprian, la tronista di Uomini e Donne ha cambiato idea portando, invece, fuori Gabrio. “Ho deciso di non portare in esterna Ciprian perchè lui ha detto di aver pensato di andare via. Mi ha scossa un po’”, ammette Andrea Nicole. “Ci hai messo quasi 48 ore a ragionarci su. Sono un po’ dispiaciuto, ma il fatto di mollare non era riferito a te. Era più una questione che riguarda me. A tutti noi, nella nostra vita, sia capitato di pensare di non farcela, ma poi spesso ci siamo ricreduti. Io sono una sportivo e, alla fine, la mia determinazione mi ha sempre permesso di farcela ed era riferito a quello. Sono dispiaciuto”, replica Ciprian.

“Mi sarebbe dispiaciuto venire in esterna con l’umore che avevo. Non volevo vanificare la mezz’ora dell’esterna a parlare di quello che avevi già spiegato”, dice ancora Andrea Nicole. “Allora hai fatto bene”, dice ancora Ciprian.

Andrea Nicole tra Gabrio e Ciprian

Gianni Sperti, però, non crede al reale interesse di Ciprian nei confronti di Andrea Nicole. “Sei ancora interessato a conoscere Roberta?”, chiede l’opinionista. “Assolutamente no”, risponde in modo secco il corteggiatore. “Io non credo a lui perchè nel momento in cui ha detto che sarebbe uscito con Roberta, ha fatto cadere la magia della prima esterna”, aggiunge l’opinionista.

“Roberta tu credi a Ciprian?“, chiede Maria De Filippi. “Io credo a lei quando sta con lui. Vedo i suoi occhi, ma comunque non ho motivo di non credere a Ciprian perchè anche lui, alla fine, è sceso per un appuntamento al buio“, risponde la tronista.



