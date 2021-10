Andrea Nicole, Uomini e Donne/ Gabrio va via: “Dopo il bacio tra lei e Ciprian…”

Colpo di scena nel trono di Andrea Nicole. Nella puntata di Uomini e donne in onda il 21 ottobre, Gabrio, il corteggiatore che sembrava aver fatto breccia nel cuore della tronista, ha deciso di lasciare la trasmissione e andare via. “Inutile che faccia vedere la vostra esterna perchè Gabrio vuole andare via“, spiega Maria De Filippi dopo aver fatto accomodare Andrea Nicole e Gabrio al centro dello studio. “L’avevo intuito. In esterna l’ho sentito freddo e distaccato. Faceva fatica ad avvicinarsi”, spiega la tronista.

Gabrio conferma l’intenzione di andare via spiegando di aver fatto un passo indietro dopo aver visto il bacio tra la tronista e Ciprian. Pur essendo molto interessato a conoscere Andrea Nicole, Gabrio spiega che il bacio con Ciprian ha scatenato in lui una serie di sensazioni che lo hanno portato alla decisione di abbandonare il programma.

Andrea Nicole: “Apprezzo la sincerità di Gabrio”

Andrea Nicole ha dato il suo primo bacio da tronista di Uomini e Donne a Ciprian, ma il gesto ha portato all’addio di Gabrio. “Per me il bacio è importante e aver visto il bacio con Ciprian mi ha spento qualcosa“, spiega il corteggiatore. “Ma non ne faccio una colpa a lei“, aggiunge Gabrio. “Apprezzo che tu me l’abbia detto subito”, risponde la tronista.

I due, così, si salutano con un abbraccio affettuoso durante il quale Gabrio dà un consiglio alla tronista. “Scegli bene”, le dice il corteggiatore prima di lasciare definitivamente il programma. Per la tronista, poi, arrivano due nuovi corteggiatori.

