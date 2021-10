Andrea Nicole, bacio con Ciprian a Uomini e Donne/ “É stato dolce, ma eri trattenuta”

Primo bacio a Uomini e Donne per Andrea Nicole. Dopo lo spazio dedicato al trono over, prima alla nuova conoscenza di Gemma Galgani e poi alla lite tra Ida Platano e Marika Geraci, Maria De Filippi dà spazio al trono classico. Tuttavia, prima di aprire il capitolo Joele Milan, vicino all’epilogo del suo percorso nel dating show, la conduttrice chiama al centro dello studio Andrea Nicole. La tronista aveva a disposizione una sola esterna e, dopo un fitto scambio di messaggi in chat, Andrea Nicole ha scelto di uscire con Ciprian che, nella scorsa puntata, era rimasto in panchina.

In esterna i due tornano a raccontarsi, parlando del loro rapporto e degli altri corteggiatori per poi guardarsi intensamente negli occhi. Ciprian, poi, ammette di aver voglia di baciarla e Andrea Nicole chiede alla redazione di spegnere le telecamere baciando così il suo corteggiatore.

Andrea Nicole bacia Ciprian: Gianni Sperti non si fida del corteggiatore di Uomini e Donne

In studio, Andrea Nicole ammette di essere emozionata e imbarazzata. Ciprian, invece, parlando del bacio dice: “E’ stato dolce, ma era un po’ trattenuta”. Andrea Nicole spiega che è normale, per lei, comportarsi in quel modo al primo bacio. Dopo aver ascoltato le dichiarazioni di entrambi, Gianni Sperti mette in dubbio l’interesse di Ciprian.

“L’altra volta Armando (Incarnato ndr) ha fatto notare come, nonostante le belle parole, nessuno avesse baciato Andrea Nicole. Oggi, caso strano, lui dice di aver voglia di baciarla e la bacia”, spiega l’opinionista mentre Tina Cipollari afferma di fidarsi del corteggiatore. La tronista, invece, ammette di essere infastidita dai discorsi sulla fiducia dei suoi corteggiatori. “Trovo pretestuoso questo discorso sulla fiducia dei corteggiatori perchè è come fare un riferimento continuo al mio percorso“, spiega la tronista. “Da parte mia no” – replica Sperti – “io non mi fido di Ciprian perchè penso che sia interessato al mondo dello spettacolo e dei social“, aggiunge l’opinionista. “Questo, però, deve valere per tutti”, conclude la tronista.

