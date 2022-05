Andrea o Matteo, chi sarà la scelta di Veronica a Uomini e Donne?/ Chi sono: pregi e difetti

Andrea o Matteo, chi è la scelta di Veronica Raimondi a Uomini e Donne?

È tempo per Veronica Raimondi di fare la sua scelta. La registrazione di Uomini e Donne prevista per oggi 19 maggio dovrebbe essere l’ultima di questa edizione e per questo dedicherà un’ampia parentesi alla ragazza che si appresta dunque ad annunciare chi tra Matteo Farnea e Andrea Della Cioppa è il ragazzo con il quale vuole iniziare una storia fuori dallo studio di Canale 5. Anche in questo caso si tratta di due ragazzi molto diversi tra loro, nell’aspetto come nel carattere.

Matteo ha 25 anni, è originario di Venezia ma oggi vive a Roma, dove sta per concludere i suoi studi in economia. Ha vissuto in Inghilterra, poi a Milano e si è mostrato sin da subito a Veronica con un ragazzo galante, definendolo “diverso da tutti gli altri” per la sua bellezza.

Andrea o Matteo, pregi e difetti dei due corteggiatori di Uomini e Donne

Andrea Della Cioppa, invece, è originario di Pescara, in Abruzzo e ha 30 anni. Laureato in Scienze Motorie, lavora come personal trainer e chinesiologo. Vanta un passato da calciatore. Più riflessivo e romantico uno, più pragmatico e diretto l’altro, entrambi hanno conquistato l’attenzione e l’interesse di Veronica. Inizialmente presa più da Andrea, nelle ultime puntate la tronista ha fatto un passo in più verso Matteo, abbandonandosi ad un bacio molto appassionato che ha scatenato l’ira del rivale. Il pubblico, intanto, si divide: c’è chi trova che Andrea sia più maturo e adatto per Veronica e chi, invece, trova che Matteo le somigli di più anche nello stile di vita. Al momento però sembra essere in leggero vantaggio Andrea: sarà lui la scelta?

