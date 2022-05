Scelta Veronica Raimondi a Uomini e Donne, chi è?/ I pronostici su Matteo e Andrea

Chi è la scelta di Veronica Raimondi a Uomini e Donne?

Oggi, 19 maggio 2022, si torna nello studio di Uomini e Donne per una nuova registrazione, probabilmente l’ultima di questa edizione, che vedrà protagonista Veronica Raimondi. La tronista è arrivata al momento di fare la sua scelta e svelare al pubblico chi tra Matteo Farnea e Andrea Della Cioppa è il ragazzo che ha conquistato il suo cuore in questi pochi mesi di permanenza sul trono.

Solo la scorsa settimana Veronica eliminava Federico dopo una lunga serie di esterne fatte insieme. La tronista ha infatti compreso di non provare lo stesso trasporto provato finora nei confronti degli altri due contendenti. Così ha proseguito il suo percorso con Matteo e Andrea che, proprio nelle ultime puntate, ha vissuto degli scossoni che potrebbero portare ad un colpo di scena.

Matteo o Andrea: chi sarà la scelta di Veronica?

Oggi Veronica Raimondi si prepara a fare la sua scelta a Uomini e Donne tra Matteo e Andrea. Il percorso con il primo è stato ricco di momenti belli e profondi: i due si sono raccontati, piaciuti e conosciuti e non sono mancati momenti teneri. Arrivato prima di Matteo in studio, Andrea ha avuto più tempo per conquistare il cuore della bella tronista e, secondo tanti, potrebbe essere proprio lui la sua scelta. Eppure nelle ultime settimane è invece cresciuto tanto il feeling di Veronica con Andrea, tanto che in una delle ultime puntate di Uomini e Donne è arrivato tra i due un bacio molto appassionato. Che sia stato proprio questo bacio a dare la prova finale a Veronica che è proprio Matteo il ragazzo che vuole al suo fianco?

