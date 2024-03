Andrea Pascolini, chi è il Boss in incognito 2024/ Direttore generale della Urbani Tartufi

Andrea Pascolini protagonista della seconda puntata di Boss in incognito 2024

Andrea Pascolini, direttore generale della Urbani Tartufi, azienda leader nella trasformazione dei tartufi, è il protagonista della seconda puntata di Boss in incognito 2024, in onda oggi 11 marzo, in prima serata su Raidue. Andrea Pascolini ha accettato di mescolarsi ai dipendenti al posto della presidente Olga Urbani e dell’amministratore delegato Giammarco Urbani che sarebbero stati immediatamente riconosciuti. “Temperamento serio, a volte un po’ burbero, lotta ogni giorno per tre grandi macroscopici obiettivi: organizzazione, efficienza, sviluppo”: è questa la descrizione che l’azienda fornisce del proprio direttore generale che, per ricoprire un ruolo così importante, è assolutamente integerrimo con tutti.

All’interno dell’azienda Andrea Pascolini, oggi boss in incognito per un giorno, ha una carriera decennale. Giunto nel gruppo nel 2014 come Direttore finanziario, è arrivato al vertice della direzione generale nel 2019 grazie ad una super preparazione e ad un grande talento intuito che lo rendono un manager di primo livello.

Chi è Andrea Pascolini, direttore generale della Urbani Tartufi

Andrea Pascolini si è laureato presso l’Università degli Studi di Perugia in Economia e Legislazione d’Impresa e poi si è specializzato alla Luiss Business School con un Executive Master in Business Administration. Dopo una breve esperienza come Private Banking Officer, ha iniziato la propria carriera come semplice impiegato amministrativo. Ha lavorato, inoltre, come responsabile amministrativo e finanziario e Consigliere di amministrazione in diversi gruppi per poi entrare a far parte del gruppo Urbani Tartufi nel 2014.

“È un manager di stampo “lean” e impronta la sua giornata di lavoro a rendere ogni processo snello e comprensibile, con un’ottima capacità di relazionarsi col suo team, ha portato coesione ed entusiasmo in azienda”, le parole del gruppo Urbani Tartufi sul direttore generale.











