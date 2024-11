Andrea Preti potrebbe essere La Talpa – Who is the Mole? Sia i compagni d’avventura che il popolo dei social ha cominciato a sospettare che possa essere proprio l’attore e regista la talpa della nuova stagione del reality condotto – per la prima volta in assoluto – da Diletta Leotta su Canale 5. Durante la seconda puntata i comportamenti di Andrea all’interno del gruppo e durante le prove hanno fatto crescere i sospetti e in tanti hanno iniziato a pensare che sia proprio lui l’agente doppiogiochista ingaggiato dalla produzione per sabotare tutti i piani del gruppo.

Andrea Preti e Orian Ichaki, flirt a La Talpa 2024?/ Lui in ansia per la fidanzata, poi spiazza: “Per ora…"

Nel corso della seconda puntata Andrea Preti è stato protagonisti di un momento molto ambiguo: l’attore è stato ripreso in atteggiamenti complici con la modella Orian Ichaki che sembrava interessata a Gilles Rocca. I due sono stati immortalati a scambiare abbracci molto intimi; un comportamento non proprio consono visto che Preti è felicemente fidanzato fuori dal programma

Andrea Preti, La Talpa/ L'attore sabota la prova e diventa tra i maggiori indiziati, le scuse non convincono

Andrea Preti non convince il gruppo: dubbi e sospetti a La Talpa 2024

Andrea Preti vuole lasciare La Talpa 2024? Dopo la visione dei filmati in cui si vede abbracciare la modella Orian Ichaki, l’attore e regista ha avuto un momento di grande imbarazzo e sconforto arrivando perfino a pensare di abbandonare il reality show. Una scelta che ha colto di sorpresa tutti, ma fortunatamente grazie all’affetto di tutto il gruppo ha deciso di restare. L’atteggiamento di Preti ha però fatto crescere i dubbi, in particolare quelli di Gilles Rocca, sulla possibilità che sia proprio lui la Tampa di questa edizione.

Andrea Preti a La Talpa/ Ha una fidanzata? Diversi flirt e la pesante lite con Claudia Gerini

Intanto sul finire della puntata è arrivato il momento tanto atteso dell’immunità. A riceverla è stata proprio Andrea Preti che ha vinto l’asta iniziata da Orian Ichaki, ma per ottenerla ha dovuto pagare 13.500 euro. Una immunità costata davvero cara, visto che il montepremi finale è sceso a 9.500 euro.