Andrea Rigonat, marito Elisa/ La cantante: “Sono stata cotta un anno e mezzo di lui”

Andrea Rigonat è il marito di Elisa Toffoli, la cantante di “Luce” ospite del salotto televisivo di “Verissimo – Le Storie” in onda sabato 25 aprile 2020 in replica su Canale 5. Un amore importante quello nato tra il musicista e la cantante che dopo sette anni d’amore hanno deciso di sposarsi. Il matrimonio è stato celebrato il 5 settembre del 2015 con una cerimonia rock senza precedenti. “Abbiamo aspettato sette anni e due figli prima di farlo.E ne sono felice. Avrei avuto paura a sposarmi subito, senza conoscere abbastanza profondamente l’altro” ha raccontato in quell’occasione la straordinaria interprete dalle pagine di Vanity Fair. Un rapporto speciale fatto di musica, parola e sogni, ma anche di due bellissimi figli: Emma Cecile nata nel 2009 e Sebastian nel 2013. In realtà il primo incontro tra Elisa e Andrea è avvenuto molto tempo prima: circa 20 anni fa proprio su di un palcoscenico, ma allora il musicista era felicemente impegnato con una corista peraltro amica della Toffoli. A rivelare è stata proprio Elisa durante un’intervista rilasciata a Vanity Fair: “sono stata cotta un anno e mezzo di lui prima che la cosa venisse fuori. Per fortuna ero ricambiata. E da allora non ci siamo più lasciati. Stiamo insieme dal 2008 ma ci conosciamo dal 1995 perché siamo compagni di band. Lui stava con una corista che era molto mia amica. E lo è ancora”.

Elisa Toffoli: “con Andrea Rigonat abbiamo una regola: sincerità selvaggia“

Elisa Toffoli e Andrea Rigonat sono felicemente innamorati da circa 12 anni. Il segreto del loro amore sta nella sincerità più assoluta come ha rivelato la stessa artista: “quando c’è troppa confidenza è difficile gestire l’emotività è come camminare sui bicchieri di cristallo. Abbiamo una regola: sincerità selvaggia. Per fortuna ci vogliamo molto bene, le critiche sono sempre pulite”. Un amore che la cantante non nasconde, anzi per il marito Andrea ha solo parole di stima e ammirazione: “l’animo di Andrea è qualcosa di incredibile e puro. Sta molto lì, nella mia ammirazione per la sua integrità, il seme di questo sentimento”. Nonostante tutto però Elisa non nasconde la paura che un giorno tutto questo grande amore possa finire: “se ho paura che il nostro amore possa finire? Beh il mio amore per lui no… ma il suo amore per me forse si. L’amore è davvero una cosa misteriosa”. Paura a parte, Andrea è un padre e marito esemplare anche se la cantante in un’intervista ha rivelato: “su alcune cose lui è un disastro: si dimentica tutto, compleanni, inviti a cena ma sulla disciplina e le regole da dare ai figli è bravissimo. Io faccio più fatica. Insomma, ci compensiamo”.



