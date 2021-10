Andrea Romano, sorpresa a Zona Bianca con la trans Greta/ “Ti ricordi? Da bambino…”

A Zona Bianca attimi di stupore per un botta e risposta tra Andrea Romano e Greta Tranchilli. Il deputato del Pd, in video-collegamento, ha rivelato di conoscere di persona l’ospite, una transgender diventata donna all’età di 40 anni, chiamata a commentare la cancellazione del Ddl Zan da parte del Senato. I due, in base a quanto affermato dal politico, erano amici di infanzia.

Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 28 ottobre: va in onda la scelta di Fioravanti? Marcello in lacrime?

Una versione confermata da Greta, la quale ha ammesso anche di essere particolarmente legata alla mamma di Andrea Romano. “È grazie a lei che ho iniziato a pattinare”, ha ricordato. “Mia madre non poteva portarmi alle lezioni, mentre lei portava il figlio e la figlia. Così accettò di portare anche me. Ero un bimbo di 6 anni, guardavo a quel mondo con entusiasmo. Dopo qualche lezione loro smisero, mentre io continuai. L’insegnante mi disse che sarei diventata una campionessa”. È così che ancora oggi il pattinaggio è una delle più grandi passioni della transgender. Una storia su cui i presenti in studio hanno scherzato. “Ci sta dicendo che Andrea Romano avrebbe potuto avere una carriera da pattinatore piuttosto che da politico?”, hanno chiesto con ironia.

Grande Fratello Vip 2021/ Drone sulla casa: messaggio misterioso, è Delia Duran o Lorenzo Amoruso?

Andrea Romano ritrova amico di infanzia a Zona Bianca. La storia di Greta

Andrea Romano ha dunque ritrovato nel corso della puntata di Zona Bianca un amico di infanzia, che intanto è però divenuto donna. Greta Tranchilli ha parlato della sua scelta di cambiare sesso all’età di 40 anni. “Già a 4 anni sapevo cos’ero e cosa non potevo essere. Giocavo con le bambole, poi me le hanno buttate nella spazzatura. È un percorso difficile e doloroso. Avevo delle aspettative in più, come il riconoscimento di essere donna, essere rispettata e trovare l’amore. Invece ciò non avviene, però almeno sono riuscita ad ottenere ciò che volevo. Se tornassi indietro lo farei prima”, ha detto.

LUCE DEI TUOI OCCHI/ Diretta e finale ultima puntata: Emma incontra Alice ma...

E sulla cancellazione del Ddl Zan: “Noi trans siamo persone, indipendente dall’identità di genere e dall’orientamento sessuale. Ogni persona va difesa. Non è una questione di moda, ma di sofferenza. Nasciamo in un corpo sbagliato: o decidi di annullarti per piacere ad altri o combatti per essere te stessa e accetti le critiche e le discriminazioni. Abbiamo bisogno di una legge che ci tuteli”, ha sottolineato.



© RIPRODUZIONE RISERVATA