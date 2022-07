Andrea Roncato: “Ecco come nacque la coppia con Gigi”/ “Con lui impossibile litigare”

Andrea Roncato, noto attore e comico del famoso duo Gigi e Andrea, è stato ospite ieri del salotto di Estate in Diretta, programma di Rai Uno. Si parlava delle coppie di comici e ovviamente Andrea Roncato si è sentito tirato in causa. Interpellato sul suo storico sodalizio con Gigi Sammarchi, sulla cresta dell’onda in particolare negli anni ’80, Andrea ha spiegato in diretta televisiva: “La nostra coppia è nata per gioco, avevamo la passione per il cabaret, eravamo fan di Cochi e Renato, doppiavamo I Gatti di vicoli miracoli, e facevamo questi pezzi in giro”. L’iniziativa l’ha presa però Andrea: “Ho deciso io di fare la coppia, ho sempre voluto fare lo spettacolo fin da bambino. Gigi suonava la chitarra e gli ho detto di venire con me”.

“Gigi poteva fare qualsiasi lavoro – ha poi spiegato Andrea – si è trovato coinvolto con me ed è diventato mio partner, io avrei potuto fare solo questo”. Dallo studio gli chiedono se i due abbiano mai litigato, e Andrea Roncato ha svelato: “Con Gigi è impossibile litigare, io sono quello che si scalda in tre minuti e poi gli passa, Gigi non è che gli entra da una parte, non gli entra proprio, quindi è impossibile litigare con Gigi”.

ANDREA RONCATO: “HO LAVORATO CON FRANCO FRANCHI E MI HA RACCONTATO…”

Su Franco Franchi, altro grande attore italiano in coppia con Ciccio Ingrassia: “Con Franco Franchi feci un film di Aberto Bevilacqua dove lui recitava da grande attore e mi ha raccontato che aveva cominciato per strada mangiando il vetro”.

Tornando a Gigi e Andrea, i due esordirono a metà degli anni settanta presso un locale bolognese, il Club 37. Dopo essersi fatti notare sono approdati in Rai, precisamente nel 1978 con lo spettacolo legato alla Lotteria e Italia insieme a Raimondo Vianello e Sandra Mondaini, ma l’esordio assoluto in televisione era avvenuto l’anno prima, nel 1977, nella trasmissione A modo mio, condotta da Memo Remigi. Lo sbarco in Mediaset avvenne nel 1981 con il programma di Loretta Goggi, Hello Goggi, primo varietà di Canale 5. Di loro si ricorda anche la serie tv di successo Don Tonino, con Manuel De Peppe e Vanessa Gravina, del 1988.

