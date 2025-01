Andrea Roncato e la moglie Nicole Moscariello sono sposati da quattro anni ma si conoscono da più di un decennio. Tempo fa, a Oggi è un altro giorno, la donna ha raccontato quali erano i suoi timori sul convolare a nozze con il celebre attore, svelando che all’epoca aveva sempre avuto la nomea di dongiovanni. Andrea Roncato era anche stato sposato con Stefania Orlando, ma il matrimonio era durato pochissimo: solo due anni, e i motivi sulla fine non sono mai stati chiariti.

Nicole Moscariello ha ventun anni meno di lui e nonostante ciò ha sempre avuto paura che lui buttasse l’occhio sulle donne più giovani di lui. Addirittura ha fatto una confessione scioccante: prima di sposarsi, temeva che Andrea Roncato ci provasse con sua figlia Giulia Elettra Gorietti. Questo perchè l’attore come ha detto la donna stessa, era sempre “accompagnato” da bellissime donne e soprattutto più giovani, cosa che poi l’ha portata anche a sospettare sulla figlia. “Lui mi ha tranquillizzato ma io non lo ero tranquilla“, ha spiegato, “anche se pure Giulia mi tranquillizzava dicendomi che la trattava come una figlia. Poi lei, intelligentemente, ha organizzato un incontro“.

Riguardo a questa nomea di “dongiovanni“, Andrea Roncato ha voluto scherzare a Oggi è un altro giorno, spiegando che la sera essendo lui e la figlia di lei colleghi di lavoro, andavano a mangiare insieme e Nicole Moscariello avvisava la figlia di stargli lontano, affermando che l’attore è uno che “va a dietro alle ragazzine”. Insomma, durante i primi mesi della relazione, la donna ha sempre pensato fosse un provolone ma poi è scattato il fatidico bacio al suo compleanno dopo un invito totalmente inaspettato.

Nicole Moscariello e Andrea Roncato si sono sposati sul lago di Bracciano nel 2017 con tantissimi invitati vip. Tra questi ultimi abbiamo visto la presenza di Pupi Avati, Mara Venier, Gigi Sammarchi (che ha fatto da testimone all’attore), Ada Alberti e Franco Oppini. Nel corso del tempo si sono risolti anche i “problemi di fiducia” della coppia tanto che la Moscariello ha di recente pubblicato una dedica sui social: “Sono stata fortunata ad averti incontrato. Uomini come te ce ne sono pochi…”, ha scritto la donna, “Sei tutto ciò che ho sempre desiderato!”.