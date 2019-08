ANDREA RUGGIERI, COMPAGNO ANNA FALCHI SEDERE ALL’ARIA/ Deputato FI smutandato sul web

Anna Falchi, come tanti vip e personaggi famosi, condivide momenti della sua vita privata e lavorativa sui social. Poche ore fa la bellissima showgirl ha condiviso un breve filmato in cui si vede il compagno Andrea Ruggieri intento a fare Crazy Jumping con la figlia Alyssa Montesi. Fin qui nulla di strano, se non fosse che dopo alcuni secondi di ‘prova’, il Crazy Jumping fa un brutto scherzo al compagno della Falchi che si ritrova con tutto il lato b tra fuori tra l’ilarità della stessa showgirl e dei fan. “Buon Ferragosto a tutti!!! Facciamoci due risate .Ecco come finisce quando il tuo fidanzato @ruggegram fa il fenomeno con tua figlia sul crazy jumping…” scrive la Falchi con una serie di hashtag: #imeiattimi#annafalchi #alyssa #aly #jumping#crazyjumping #buonferragosto#ferragosto2019 #summer2019. Immancabile il commento dei fan che divertiti scrivono: “Scusa Anna… ma meglio il tuo da vedere” riferendosi al lato b dell’attrice.

Anna Falchi, lato b sui social

Pochi giorni fa era stata proprio Anna Falchi a mostrare per errore il suo lato b in un selfie pubblicato su Instagram. L’attrice, infatti, aveva posato senza veli coperta solo da un cuscino. In realtà l’attrice non si rende conto che la sua immagine, riflessa nello specchio, mostrava in bella vista il suo lato b messo in risalto da un perizoma. La foto, manco a dirlo, ha fatto letteralmente impazziti i fan, anche se non sono mancati i commenti di alcuni utenti che hanno precisato: “Cara Anna, sarai anche una bella donna ma, se il tuo intento è quello di ricevere “attenzioni” e commenti di persone che sbavano per via di queste tue foto, stai sbagliando. Non hai bisogno di fare queste foto”. Ad accompagnare la foto sexy anche una divertentissima didascalia: “#solasolettanellamiastanzetta volevo farmi un selfie e mi è uscito un belfie! Ahahhahahhaha”.

Anna Falchi: “Io bandita dalla tv generalista”

Selfie hot a parte, Anna Falchi in questi giorni è tornata anche a parlare dalla pagine de Il Corriere della Sera a cui ha rivelato: “Sono stata bandita dalla tv generalista. Ho detto no a tutti i reality e conduco un programma di cucina su Telenorba, Anna e i suoi Fornelli. Da Roma, sono pendolare con la Puglia, dove ci sono gli studi. Mi ha voluta Antonio Azzalini, l’ex capostruttura di Rai, un altro che come me è stato bandito dalla tv generalista” La showgirl, icona degli anni ’90, incontra non poche difficoltà a tornare nella tv che conta: “non faccio parte di scuderie non ho mai avuto un agente, non sono mondana, non vado alle cene. E sono difficile da piazzare, dicono”. Nessun rammarico o rimpianto da parte di Anna, mamma e donna felice: “non mi sento perseguitata né sfortunata. Mi sento una persona normale, equilibrata, qualità che in tv mi era difficile trovare”.





