Andrea Valenza e Camilla, coppia La Pupa e il Secchione/ Lei: “E’ un caso totalmente disperato”

Andrea Valenza conquista Camilla de La Pupa e il Secchione 2024?

Andrea Valenza e Camilla sono una delle coppie protagoniste della nuova edizione de La Pupa e il Secchione 2024, il programma condotto da Enrico Papi su Italia 1. Durante la prima puntata del divertente esperimento che mette a confronto due mondi apparentemente agli antipodi: quello delle pupe e quello dei secchioni ha visto la presentazione delle Pupe e dei Secchioni con la formazione delle coppie di concorrenti. Tra questi c’è anche Andrea Valenza, Secchione che si è presentato così al cast di Pupe: “ciao a tutte, mi chiamo Andrea Valenza ho 23 anni e vengo da Vimercate e sono un secchione. Nella vita sono laureato in economia, nel tempo libero mi piace fare l’animatore in oratorio e recitare, fare canto lirico, mi piace molto viaggiare e fare i video in versione Giacobbo”.

Il secchione è visibilmente emozionato e nel video post puntate non lo nasconde: “sono un pò emozionato, ho paura di non ricordare nemmeno il nome, ma alla fine me lo sono cavata”. Nonostante l’emozione però Valenza si lancia anche in una prova di canto lirico che conquista l’attenzione di ben due pupe: Annalisa e Camilla.

Andrea Valenza e Camilla de La Pupa e il Secchione 2024

La presentazione del secchione Andrea Valenza a La Pupa e il Secchione 2024 non passa affatto inosservata. Camilla è sicura e non nasconde di aver puntato da subito gli “occhi” su di lui: “io amo la recitazione, ho sentito che studia recitazione. Mi sento un’attrice”. In realtà anche Annalisa è interessata, ma Camilla parlando di attrice rivela il suo sogno: “vorrei essere come Margot Robbie”. Il secchione: “a me piace molto inventare i nomi delle ragazze caratteristici”. Alla fine a spuntarla è proprio Camilla.

Per il secchione Valenza la partecipazione al programma rappresenta una grande occasione per cambiare: “l’obiettivo di questo percorso per me è diventare un latin lover”. La Pupa Camilla cerca di aiutarlo in questo lungo percorso dandogli anche consigli su come corteggiare una donna e invitarla a cena fuori: ““guardala sempre negli occhi, poi viso, gamba e collo. La timidezza lo blocca, devo provare a togliergliela”. Camilla cerca di smuoverlo: “se vuoi andare a cena con una ragazza come glielo chiedi?” – ma non nascondono – “E’ un caso totalmente disperato, ma su questo ci lavoreremo. Devi essere deciso”. A fine puntata la coppia si classifica al quinto posto con 15 punti riuscendo così a partecipare alla seconda puntata.











