Andrea Vianello/ La rinascita dopo l’ictus (Tv Talk)

Il giornalista e conduttore radiofonico Andrea Vianello oggi, sabato 15 febbraio 2020, sarà ospite di Tv Talk su Rai 3. Insieme a Paolo Mieli e Giovanna Botteri, parlerà della giornata di ricordo per le vittime delle Foibe e, come si legge nelle anticipazioni della pagina di Facebook di Tv Talk, il discorso si sposterà all’importanza delle parole nel mondo di oggi. Insieme a Vianello ci saranno anche tanti altri ospiti per discutere di attualità e in particolare del Coronavirus. Colpito dodici mesi fa da un ictus, il conduttore tv e radiofonico ha da poco pubblicato il suo libro “Ogni parola che sapevo”, in cui ha ripercorso gli ultimi difficili mesi. Ricordiamo che Vianello, già volto di Mi manda Rai 3, è stato al timone del programma Rabona – Il colpo a sorpresa su Rai 2.

ANDREA VIANELLO, LA RINASCITA DOPO L’ICTUS

Andrea Vianello è stato recentemente ospite del programma di Vieni da me, programma condotto da Caterina Balivo ed in onda su Rai 1. In questa lunga intervista, il giornalista ha parlato della sua lotta contro l’ictus che l’ha colpito un anno fa e, ricordando i tragici momenti, ha detto: “Ho capito che stava succedendo qualcosa di brutto e che doveva venire a prendermi l’ambulanza.

Arrivato all’Umberto I, un giovane neurochirurgo, Simone Peschillo, mi ha detto che avevo una dissecazione della carotide.

Poi si è rivolto a mia moglie, dicendole che avrebbe voluto operare per provare a restituirmi la parola. Era un intervento rischioso: io ero morto, lui mi ha restituito alla vita”. Le sue parole sono state accolte da una grandissima commozione in studio e da parte della conduttrice. In studio poi, a sorpresa, l’ha raggiunto la moglie e compagna di vita Francesca Romana Ceci, che durante la malattia ha supportato e sorretto…

