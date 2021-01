Andrea Zenga eliminato?/ “Fidanzato? Io sto bene da solo”, intanto sul padre…

Il giovane personal trainer Andrea Zenga, figlio dell’ex calciatore Walter, questa sera dovrà affrontare una nuova nomination essendo tra coloro candidati all’eliminazione in occasione della nuova puntata del Grande Fratello Vip. Poco alla volta il giovane fa emergere una parte di sé e del suo carattere e nelle passate ore ha sorpreso i suoi inquilini per via di alcuni suoi discorsi che hanno evidenziato il suo carattere particolarmente concreto. Un atteggiamento tuttavia che lascerebbe trapelare anche un certo pessimismo, come evidenziato dai suoi inquilini, Cecilia Capriotti e Andrea Zelletta. “Hai un atteggiamento sbagliato, pensi sempre al peggio”, gli ha fatto notare l’ex volto di Uomini e Donne.

A pensarla come Zelletta anche Cecilia che però, rivolgendosi al giovane Zenga ha cercato di vedere oltre il suo modo di fare: “Il tuo è uno scudo perchè si vede che hai sofferto ma devi affrontare i tuoi sogni in modo più motivato”. Tutto è nato da un discorso legato alla situazione sentimentale del ragazzo. I suoi amici gli hanno infatti fatto notare che una volta uscito dalla casa del GF Vip troverà presto l’amore. “Ma io sto bene da solo”, ha ammesso il figlio di Walter.

ANDREA ZENGA ED IL SUO REALISMO A CONFRONTO

Il realismo di Andrea Zenga e la sua concretezza non è stata condivisa particolarmente dal resto dei suoi inquilini. “Quando affronto qualcosa vado motivato, ma sono fatto così, sono concreto”, si è giustificato lui cercando di spiegare il suo modo di essere. Il resto dei suoi compagni di avventura lo hanno spronato a cambiare il suo atteggiamento ed a pensare in maniera positiva, ma ad aggiungersi alla conversazione prendendo le sue parti è stata l’amica Stefania Orlando che ha commentato: “Ragazzi lui è così, si rimbocca le maniche ma rimane realista, consapevole che qualcosa può cambiare oppure no”. Zenga ha faticato a far comprendere che il suo modo di vedere le cose non include quello avanzato da Mario Ermito e basato sulla famosa legge dell’attrazione – alla quale ha spiegato di non credere – ed anzi crede che la sua presenza al GF come in altri reality sia legata esclusivamente al suo cognome. “Non va bene che dice che è stato preso solo per il suo cognome”, ha replicato la Capriotti, mentre il giovane ha chiosato: “Sicuramente è stato uno dei motivi, ma mi fa molto piacere far conoscere chi sono realmente”.



