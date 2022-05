Andrea Zenga nella bufera per una chat whatsapp/ Piovono critiche sul web…

Andrea Zenga al centro della polemica per una chat whatsapp, il retroscena

Andrea Zenga è finito al centro di una polemica. Alcune ore fa l’ex gieffino si trovava fuori al ristorante a pranzo con Rosalinda Cannavò, la sua fidanzata. L’attrice ha pubblicato una storia su Instagram e un dettaglio non è sfuggito ai fan. Nella storia l’attrice aveva inquadrato non solo il compagno ma anche il suo cellulare. Alcuni fan hanno a quel punto notato che in una chat whatsapp l’agenzia di Zenga lo aveva invitato a salutare i suoi follower. La cosa non è piaciuta ai fan della coppia che ha storto il naso di fronte a questo particolare. Andrea Zenga per il momento non ha commentato l’accaduto. Il dettaglio ha fatto infuriare i fan che commentando l’accaduto hanno sottolineato come Andrea facesse certe cose solo perché richieste dall’agenzia e non perché volute o sentite. E’ stato dunque uno scivolone che in molti però non si sarebbero aspettati.

Elena Di Cioccio, scuse a Walter Zenga a Le Iene/ “Mi spiace, ho superato il limite”

E’ stata Rosalinda a commettere la gaffe. La Cannavò ha ripreso in video il suo fidanzato, inquadrando in modo chiaro la chat Whatsapp che lui aveva aperta sul suo smartphone. Su Twitter, ad esempio, si legge: “Che tristezza non c’è più nulla di spontaneo dovrebbe essere un piacere per chi li segue non un obbligo che brutto” oppure “Ma almeno fare i saluti spontanei, no?” o ancora “Così fan tutti e il circo social continua, andassero tutti a lavorare“. Come replicherà Andrea Zenga?

Walter Zenga, come sono i rapporti con i figli Nicolò e Andrea?/ "Si frequentano ma…"

Andrea Zenga riceve le scuse di Elena Di Cioccio: “C’è un limite…”

Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò si sono fidanzati ufficialmente. Il figlio di Walter Zenga ha regalato all’attrice un anello con ben 16 brillanti. Su Instagram Rosalinda è poi intervenuta e a corredo della foto ha scritto: “E chi se lo sarebbe aspettato che a distanza di un anno da quel primo bacio, in un contesto del tutto insolito, ci saremmo ritrovati qui. 1 anno di emozioni travolgenti, risate, bisticci, e grandi cambiamenti. Solo una cosa non è cambiata da quel 15 febbraio: NOI SEMPRE INSIEME”. Intanto ieri sera in occasione della puntata delle Iene, Elena Di Ciocco ha chiesto pubblicamente scusa a Walter Zenga e al figlio Andrea. Lo scorso 29 gennaio 2021, nel corso di una diretta del Grande Fratello Vip la Di Cioccio si era permessa di commentare uno scambio fra Zenga padre e figlio con toni decisamente duri. Elena aveva accusato Zenga di essere un pessimo padre. “Zenga padre parla come un 16enne bullo a suo figlio che è diventato adulto” aveva commentato la Di Cioccio che a distanza di tempo ha fatto ammenda per quanto accaduto.

JACOPO, NICOLO', ANDREA: FIGLI WALTER ZENGA/ "Tra noi non ha funzionato, ma poi..."

La donna ha però motivato il suo gesto: “Quando sei piccolo non capisci, sai solo che tuo padre ti manca e che lo vorresti accanto. E quel mi dispiace che noi figli non abbiamo sentito mi ha fatto arrabbiare, avrei voluto entrare nella casa e urlare “Walter dì a tuo figlio che gli vuoi bene e che ti dispiace, non all’uomo, ma dillo al bambino che ha sofferto la tua assenza!”. Invece di tenermi questi pensieri per me ho stupidamente fatto un tweet maldestro, subito cancellato, ma non è una scusante. C’è un limite a quello che possiamo dire sulla vita degli altri e io l’ho superato […] Quel “mi dispiace” che i nostri padri non ci hanno detto oggi tocca a me dirlo, sinceramente, Andrea e Walter mi dispiace”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA