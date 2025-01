Andrea Zenga sarà uno degli ospiti della trasmissione tv Verissimo, programma in onda sabato 18 Gennaio. Figlio d’arte Andrea ha pian piano avuto un ruolo all’interno del mondo dello spettacolo e il pubblico si è letteralmente innamorato di lui e della sua liaison con l’attrice Rosalinda Cannavò. Ma andiamo a vedere chi è davvero Andrea Zenga.

Andrea Zenga nasce a Milano il 16 Settembre 1993, è il figlio dell’ex conduttrice televisiva Roberta Termali e dell’ex calciatore Walter Zenga, leggenda dell’Inter e della Nazionale italiana. Andrea coltiva il sogno di seguire le orme del padre, si concentra su questa carriera e gioca nella Sambenedettese e nel Trento, ma un gravissimo infortunio ferma anzitempo la sua carriera.

Cosi l’uomo si reinventa in ruoli nuovi e lavora nel mondo dello sport come personal trainer. Nel 2018 partecipa a Temptation Island dove si lascia con l’ex fidanzata ormai Alessandra Sgolastra. Nel 2020 è uno dei protagonisti del Grande Fratello Vip e li incontra Rosalinda Cannavò, quella che poi diventerà la donna della sua vita.

Grazie al Grande Fratello Andrea Zenga incontra l’amore e ha una svolta nella sua carriera, diventa influencer e opinionista calcistico e infatti lavora nel programma Leotalk di Sportitalia. Con Rosalinda è esploso l’amore e i due a fine Novembre nel 2024 sono diventati genitori. Tra le altre cose Andrea ha avuto diverse difficoltà con il padre, specialmente da ragazzo. I due hanno parlato recentemente a Verissimo, papà Walter ha ricordato:

“Io i miei figli li ho vissuti pochi perchè giocavo ed ero sempre in giro. Quando cresci e diventi più maturo poi ci ripensi e c’è da dire che spesso il problema si vede solo dai figli e mai dal punto di vista dei genitori. Ho sofferto anche io a non esserci per loro, il fatto che io viva a Dubai poi non aiuta”.

Il figlio Andrea ha confermato: “Va detto che stiamo recuperando bene e ho scoperto che abbiamo diverse passioni in comune. Quando ero adolescente non riuscivo a concepire un modo diverso di essere genitori rispetto a mia madre, capisco adesso che i percorsi lavorativi possono portarti lontano dalla famiglia e siamo ripartiti da qui, c’è questa consapevolezza. Per me lui sarà sempre il mio idolo”.