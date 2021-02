Andrea Zenga: “Rosalinda mi piace, ma non corriamo troppo”/ “È una persona vera ma…

Andrea Zenga, tornato ad Osimo subito dopo l’eliminazione dal Grande Fratello Vip, è stato ospite dell’ultima puntata di Casa Chi, in onda sui canali social del magazine diretto da Alfonso Signorini. L’argomento principale della lunga chiacchierata è stata, ovviamente, la sua storia, appena cominciata, con Rosalinda Cannavò. In cinque mesi, l’attrice siciliana ha subito una vera evoluzione, ma Andrea, entrato nella casa a dicembre, ammette di aver conosciuto la ragazza con cui ha deciso di vivere concretamente un sentimento. “Io ho vissuto da dicembre la casa e da quando c’ero io è sempre stata Rosalinda, è sempre stata la ragazza che mi piace senza scheletri sull’armadio quindi mi baso su quello che ho vissuto. Ho conosciuto una persona vera e mi baso su quello. Tutto quello che è successo prima cerco di non prenderlo in considerazione”, spiega Andrea Zenga.

Prima di capire di volerci provare davvero con Rosalinda, Andrea Zenga è stato vicino a Dayane Mello, ma con lei, dice, è stato “un gioco e credo di essere stato chiaro dall’inizio dicendo che non è il mio tipo di donna e infatti la ragazza che piace a me è Rosalinda”.

Andrea Zenga: “Il rapporto tra Dayane e Rosalinda? Non ho capito il ti amo alla fine”

Andrea Zenga ribadisce di essere molto interesaato a Rosalinda Cannavò, di provare qualcosa per lei e di voler continuare a conoscerla e a frequentarla per poter costruire qualcosa di bello insieme. Fuori dalla casa del Grande Fratello Vip, tuttavia, prima di tuffarsi totalmente nella sua nuova vita, Rosalinda dovrà affrontare alcune situazioni irrisolte e il figlio di Walter Zenga afferma di essere pronto a sostenerla. “Lei ha preso una decisione importante che è decisa a portare fino in fondo. Le starò vicino se vorrà, partiamo da una buona base e cercheremo di far nascere qualcosa d’importante”, dice. Oltre ad aver ringraziato i fans per i tanti messaggi d’affetto che gli stanno inviando, infine, Zenga ha espresso la propria opinione sul rapporto tra Dayane Mello e Rosalinda. Sulla dichiarazione d’amore di Dayane Mello nei confronti di Rosalinda, in particolare, Andrea ammette di essere rimasto spiazzato da quella situazione. “Non ho capito bene il ti amo alla fine, ma credo sia più un ti voglio bene”, afferma. “Potevi dire anch’io”, lo stuzzica la giornalista di Chi. “Non corriamo troppo”, risponde Zenga.





