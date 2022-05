Andreaa Rabciuc/ L’amico Francesco: “La sera prima abbiamo bevuto, fatto serata”

A Mattino5, programma in onda tutte le mattine su Canale5, si torna a parlare del caso della scomparsa di Andreea Rabciuc, la giovane ragazza di origini rumene sparita da due mesi dalla provincia di Ancona. Di lei non vi è traccia, e passano i giorni e la preoccupazione di amici e parenti cresce sempre più. Mattino5 ha intervistato anche oggi Francesco, il ragazzo proprietario della roulotte dove Andreea Rabciuc ha passato l’ultima notte prima di scomparire.

“Abbiamo fatto serata, ci siamo divertiti, abbiamo bevuto – ha raccontato il ragazzo riferendosi alle ore precedenti la sparizione della giovane di Ancona – quello che ho dovuto dire l’ho sempre detto gli inquirenti, non voglio mettere in cattiva luce delle persone, ognuno ha una sua dignità…”. A quel punto è intervenuta la conduttrice del programma di casa Mediaset, Federica Panicucci, che ha commentato: “Perchè potrebbe mettere in cattiva luce delle persone se dicesse la verità? Allora questo è un fatto importante, significa che qualcosa è successo in quella roulotte”.

ANDREAA RABCIUC, L’AMICO FRANCESCO: “E’ INUTILE CHE INSISTETE…”

Ma Francesco ha replicato: “Nella roulette… non dovete insistere sul fatto che sia successo qualcosa nella roulette, sarebbe una cosa stupida, basta far venire i carabinieri”. Ma Patrizia Groppelli, presente in studio a Mattino5, non ci sta, e ribatte: “Ma come una cosa stupida? e’ sparita una ragazza, una ragazza non c’è, scusa Francesco ma cosa sta dicendo, le abbiamo solo chiesto che cosa avete fatto in quella roulotte, dopo mezz’ora mi addormento se non risponde…”.

A quel punto l’amico di Andreea Rabciuc ha replicato: “Ci siamo divertiti come fanno tutte le altre persone, ci siamo sempre divertiti. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo bevuto, sto rispondendo, abbiamo fatto serata, poi durante la serata Simone (il fidanzato di Andreea Rabciuc ndr) è andato via, lei è rimasta con me, poi la mattina dopo lei si è stufata ed è andata via.

Sparizione Andreea, la ragazza stava male quella sera prima di sparire? Tutti gli aggiornamenti sul caso in diretta a #Mattino5













