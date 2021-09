Andreas Dermanis, compagno Mika/ “Il nostro segreto? Litighiamo tanto”

Andreas Dermanis è il compagno di Mika, il cantautore giudice di X Factor. 15 anni d’amore tra il regista specializzato in documentari e il cantautore e personaggio televisivo. Proprio Mika, intervistato da Donna Moderna, ha raccontato il segreto di una storia d’amore così bella ed importante. Un rapporto che dura da 15 anni grazie però ad un segreto. Quale? “Ce ne sono due” – precisa Mika che rivela – “il primo è che collaboriamo. Nelle cose importanti ma anche in quelle banali come per la ricetta ideale di un risotto ai funghi su cui possiamo confrontarci anche 2 ore. Il secondo è che… litighiamo. Tanto, a voce alta. Ho molti amici che si stupiscono delle nostre scenate, loro non discutono quasi mai. Di solito, infatti, sono relazioni che non durano”

Nel 2012 Mika ha deciso di uscire allo scoperto facendo coming out e presentando al mondo intero il suo amore. “Mi chiedete se sono gay? Io vi rispondo di sì. Con queste parole il cantante di Grace dalle pagine del settimanale Instinct ha fatto il suo coming out. “Mi chiedete se le mie canzoni parlano di relazioni con uomini? Io vi dico sì. Ed è solo attraverso la mia musica che ho trovato la forza di venire a patti con la mia sessualità al di là dell’argomento dei miei testi. Questa è la mia vita reale” – ha aggiunto l’artista.

Chi è Andreas Dermanis, il compagno di Mika

Non solo, Mika ha poi presentato il compagno Andreas Dermanis con cui è legato da più di 15 anni. “Il mio compagno si chiama Andy, è molto discreto, riservato e anche molto stron*o. Lui odia che parli di lui, è un campagnolo si può dire” ha raccontato il cantante negli studi di Domenica In. Ma chi è Andreas Dermanis? Classe 1986, Andrea è nato in Grecia ed è un ragazzo molto timido e riservato. Lavora come regista occupandosi principalmente di documentari e ha collaborato con grandi emittenti televisive: da MTV alla BBC, da Sky Arte fino a Channel 4.

Il compagno di Mika si è anche occupato della regia di alcuni videoclip musicali per artisti del calibro di: Bastille, Pet Shop Boys, Emeli Sandé, Foster the People, Panic at the Disco, Bon Jovi e naturalmente del fidanzato Mika. Oggi Mika e Andreas vivono a Londra e viaggiano entrambi molto spesso per lavoro.



