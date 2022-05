Andreea Rabciuc scomparsa da 2 mesi/ Pista del netturbino: per i legali di Simone…

A due mesi di distanza, è ancora giallo sulla scomparsa di Andreea Rabciuc, la campionessa 27enne di tiro segno, sparita nel nulla lo scorso 12 marzo dopo una festa con amici in un casolare di Jesi (Ancona). Del caso tornerà ad occuparsene la trasmissione Chi l’ha visto nella prima serata di oggi, durante la quale il fidanzato Simone Gresti, 43 anni ed unico indagato per sequestro di persona, tornerà in studio con i suoi legali per commentare il giallo.

La giovane Andreea Rabciuc dopo una serata tumultuosa e una presunta lite con il fidanzato si sarebbe allontanata a piedi dal casolare, lasciando il cellulare nelle mani del 43enne. Simone Gresti tuttavia è convinto che Andreea non possa aver fatto la strada a piedi ma potrebbe avere avuto un appuntamento ed essere salita a bordo di un’auto. Una pista presa in considerazione anche dagli avvocati dell’uomo, i quali starebbero compiendo le loro indagini investigative al fine di poter fare luce sulle sorti della ragazza.

Andreea Rabciuc scomparsa da 2 mesi: sfuma pista del netturbino?

In merito ai presunti movimenti di Andreea Rabciuc sarebbe ora emersa la presunta pista del netturbino. Come riferisce Tgcom24, infatti, non è escluso che la giovane possa aver chiesto un passaggio ad uno degli operatori ecologici che operano in quella fascia oraria in cui sarebbe andata via su una delle strade delle campagne di Montecarotto, in provincia di Ancona. Una pista che vale la pena approfondire dal momento che la vicenda sarebbe ancora caratterizzata da molti lati oscuri.

Stando a quanto riferito da Ultimenotizieflash.com, tuttavia, pare che gli stessi avvocati di Simone Gresti seguendo tale pista non abbiano trovato al momento alcun riscontro. Nel frattempo, a proposito del 43enne, si apprende del dissequestro di una delle macchine di Simone mentre la seconda – quella usata la mattina della scomparsa di Andreea – resta sotto sequestro dal momento che si starebbero cercando eventuali tracce ematiche. In questi due mesi non sono mancate le segnalazioni a Roma di una ragazza molto simile alla 27enne scomparsa ma si sarebbe trattato di un buco nell’acqua. Nei prossimi giorni, infine, dovrebbe svolgersi l’interrogatorio di garanzia dell’unico indagato.

