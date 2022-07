Andreoni “Concerto Maneskin? Contagi aumenteranno”/ “Tra 4-5 giorni sarà inevitabile”

Dopo il concerto dei Maneskin che si è tenuto sabato scorso in quel di Caracalla, Roma, i contagi covid dovrebbero aumentare in quel della capitale. Ne è convinto il professor Massimo Andreoni, figura autorevole per quanto riguarda il mondo della scienza e della medicina, nonché primario di infettivologia al Policlinico Tor Vergata di Roma e direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit). Intervistato quest’oggi dai microfoni dell’Adnkronos proprio sul mega evento romano che qualche virologo aveva provato a “bloccare”, ha spiegato: “Tra 4-5 giorni vedremo l’aumento dei casi Covid a Roma correlato al concerto dei Maneskin di sabato. Tutti i grandi eventi pubblici in questi ultime mesi hanno determinato un incremento dei contagi, inevitabilmente accadrà anche in questo caso. Abbiamo una variante che porta a una altissima circolazione del Covid”.

E ancora: “Speriamo che essendo la maggior parte dei contagi tra ragazzi, l’incremento epidemico si possa limitare senza una ulteriore trasmissione del virus anche alle persone anziane e fragili. Altrimenti, oltre all’aumento dei contagi, avremo anche quello dei ricoveri che sono già in crescita a Roma”.

ANDREONI E LA PILLOLA ANTIVIRALE: “40% DEI RICOVERI POTREBBE ESSERE EVITATO”

Andreoni ha parlato anche dei ricoveri attuali, che secondo lo stesso sarebbero evitabili in gran parte attraverso la prescrizione dei farmaci antivirali ad hoc. La terapia risulta infatti essere ancora scarsamente utilizzata nonostante sia efficace sui malati covid. “Almeno il 40% dei ricoveri che vediamo può essere evitato con la pillola antivirale a domicilio”, ha spiegato l’esperto, sposando di fatto un pensiero già ribadito in passato da numerosi colleghi, che hanno lamentato un’eccessiva burocrazia nell’utilizzo ad esempio del Paxlovid, l’antivirale a marchio Pfizer che va somministrato nei primi giorni dopo la comparsa dei sintomi. Nelle ultime settimane, come confermato anche dai dati pubblicati tre giorni fa da QuotidianoSanità.it, qualcosa si è mosso in tal senso, ma siamo ancora lontani da una piena efficienza.

