Andres Blanco spoiler sul personaggio di José in La promessa/ “Rabbia e i litigi con il marchese de Lujan…”

Andres Blanco parla del personaggio di José: le sue parole

Andres Blanco, attore che interpreta José Luis in La promessa, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al suo personaggio che anticipano qualche dettaglio della soap. Sul settimanale Tele Sette, l’attore ha parlato a lungo dell’aristocratico che fa di tutto per mantenere alto il nome della sua famiglia.

Un posto al sole/ Anticipazioni 13 ottobre 2023: Viola e Damiano si rivedono e...

“Non avevo mai interpretato un aristocratico quindi ho accolto con gioia la possibilità di mettermi nei panni di un nuovo personaggio. Mi piace vivere stati d’animo diversi” ha svelato l’attore il cui personaggio, José, è sia un uomo d’affari che un padre molto attento alle esigenze della figlia.

Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 13 ottobre 2023: Salvo ed Elvira, c'è ancora qualcosa?

Andres Blanco e lo spoiler sulla fiction: “Con Lujan rabbia e litigi”

Tra le pagine del settimanale Tele Sette, l’attore parla della dualità del suo personaggio e di come interagisce con il marchese de Lujan: “C’è il lato paterno con la figlia Jimena, mantenendo la compostezza di un aristocratico, senza farsi mancare la rabbia e i litigi con il marchese de Lujan“.

E ancora: “È un po’ difficile sopportare i colletti alti e rigidi dei vestiti che si indossavano in quel periodo”. L’attore parla di come sia difficile immedesimarsi nella parte: “C’è tanto lavoro e sono presenti situazioni molto diverse, con personaggi dell’alta aristocrazia ma anche figure più semplici“. Per Blanco, dunque, nel caso di alcuni personaggi è facile “vedersi riflessi e identificati in alcuni di essi”. L’attore de La promessa ha, dunque, anticipato in qualche modo alcuni dettagli di José e della sua interazioni con altri protagonisti della soap.

Terra amara/ Anticipazioni 13 ottobre 2023: Zuleyha donerà l'eredità di Yilmaz e Mujgan?

© RIPRODUZIONE RISERVATA