La promessa/ Anticipazioni 13 ottobre 2023: il matrimonio di Jimena e Manuel è ostacolato…

La promessa, anticipazioni puntata in onda il 13 ottobre 2023 su Canale 5

Le anticipazioni de La promessa, in onda oggi 13 ottobre, ci svelano che nuovi scontro tra Alonso e il duca, il quale rivela di aver detto a Jimena di non sposarsi con Manuel perché non vuole assolutamente legami con la sua famiglia. Il marchese de Luján si sente offeso dalle parole del suo futuro consuocero e non esita a farglielo sapere, chiedendogli anche per quale motivo disprezza così tanto la sua famiglia Anche le rispettive mogli intervengono, con Cruz che cerca di far ragionare i due uomini. Quando però la discussione si sposta sulla situazione finanziaria de La Promessa, la marchesa rimane senza parole poiché non era a conoscenza della gravità della posizione. Il matrimonio di Jimena e Manuel sarà quindi a rischio? Oppure le famiglie riusciranno a trovare una soluzione?

La promessa, anticipazioni del 13 ottobre 2023: cosa succede oggi?

Le altre anticipazioni de La promessa di oggi ci dicono inoltre che Lope sa di dover dire a Maria la verità su Salvador: è ora che confessi tutto, dato che non può continuare a nasconderle tutto. E quando finalmente avrà compreso cos’è successo al fidanzato, la domestica accusa l’amica di avergli mentito perché voleva solo approfittarsi di lei. Curro trova il modo di scusarsi con Jana per il suo comportamento pessimo davanti alla marchesa: riuscirà la domestica a rivelargli che lui in realtà è suo fratello? Oppure rimanderà ancora questa rivelazione scioccante per non sconvolgerlo ulteriormente dopo quanto ha scoperto su Lorenzo?

La nostra protagonista, intanto continua a riparare l’aereo di Manuel e sente di essere arrivata a un buon punto: forse c’è ancora speranza per poter fermare il matrimonio del suo grande amore con Jimena. E chissà se finalmente Manuel comincerà a ricordare qualcosa…

La promessa: dove eravamo rimasti?

Nelle puntate precedenti de La promessa, Curro, incoraggiato da Jana, comincia a indagare su chi sia il suo vero padre, facendo anche domande a Cruz; sarà proprio quest’ultima a rivelargli tutta la verità. Il ragazzo quindi affronterà Lorenzo, che gli darà conferma: lui non è suo figlio, ma non ha idea di chi possa essere suo padre. Inoltre lo minaccia di non diffondere questa storia per non disonorarlo. Curro si confida quindi con Jana, che poi umilia non appena Cruz li trova insieme. Sconfortata, la domestica si confida con Maria, poi continua a lavorare per riparare l’aereo di Manuel.

Maria è ancora molto turbata dal bacio ricevuto da Lope e ne parla con Martina, senza però fare il nome del giovane. Pia ha un malore e viene prontamente soccorsa da Gregorio, che la invita a confidarsi con lei in merito al suo stato di salute.











