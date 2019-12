Andrew Basso/ L’illusionista: “Tutti hanno la chiave per la felicità” (Vieni da me)

L’illusionista Andrew Basso ospite di “Vieni da me”. A svelarlo è Caterina Balivo, che si è mostrata nelle Instagram Stories in compagnia del suo prossimo ospite. Ma lo stesso giovane nel suo profilo social aveva lanciato qualche indizio: si era infatti mostrato mentre prendeva il treno per recarsi a Roma. Non era chiara la sua destinazione precisa e cosa dovesse fare nella capitale, poi il mistero è stato risolto dalla conduttrice. Molto probabilmente l’illusionista parlerà del suo libro, “Credi nell’impossibile – l’arte della fuga per essere veramente liberi”, edito da Mondadori e scritto con Salvatore Vitellino. Non si tratta di una semplice autobiografia, perché Andrew Bosso racconta il mondo della magia dalla prospettiva di chi ci vive quotidianamente, ma parla anche dei suoi grandi maestri e delle illusioni spettacolari. Chissà se allora nel corso dell’intervista mostrerà al pubblico qualche illusione o se svelerà qualche trucco. Ma su quest’ultima ipotesi siamo molto perplessi: si sa che gli illusionisti ci tengono a non svelare nulla delle loro esibizioni…

ANDREW BASSO, L’ILLUSIONISTA OGGI A VIENI DA ME: LA SUA LEZIONE

«Niente è impossibile se lo vuoi davvero», questa la lezione che ha imparato Andrew Bosso. Ne ha parlato nei giorni scorsi a L’Adige, ai cui microfoni ha parlato del suo libro. «Si tratta di un volume ricco di insegnamenti illuminanti. Tu hai le chiavi per sbloccare i tuoi desideri ma devi conoscere le chiavi e le serrature per riuscirci». L’illusionista, che ha origini valsuganotte, è convinto che credere nel proprio talento sia l’unica via per aprire la porta del proprio sogno. Cosa c’è dietro un’illusione? Sicuramente nulla di facile, ma tanto sacrificio e amore per la perfezione. Andrew Bosso ha consacrato la sua vita alla magia, sin da bambino: la sua è una vocazione che ha sentito dall’infanzia. Oggi è uno dei più celebri illusionisti di sempre, infatti è considerato da molti l’unico vero erede di Houdini. La sua è una vicenda esemplare che può essere di lezione per tutti: la spiegherà dunque oggi a Vieni da me, che va in onda tra poco su Raiuno.

