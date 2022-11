Andy Taylor dei Duran Duran ha un cancro alla prostata/ Annuncio choc: “Non c’è cura”

Andy Taylor, chitarrista e fondatore dei Duran Duran, ha un cancro. Il terribile annuncio è giunto da parte dei suoi compagni d’avventura in occasione del discorso che hanno tenuto durante la cerimonia di inserimento della band nella Rock and Roll Hall of Fame di Los Angeles. Un appuntamento al quale mancava proprio il 61enne Andy Taylor e nel quale il frontman Simon Le Bon ha letto una lettera scritta dal suo collega nella quale egli rivela che quattro anni fa gli è stato diagnosticato un cancro alla prostata al quarto stadio.

Ecco un estratto delle parole di Andy Taylor: “Molte famiglie hanno sperimentato questa malattia e, naturalmente, noi non siamo diversi. La malattia non era immediatamente pericolosa per la vita, ma non c’è cura. Nonostante gli sforzi eccezionali della mia squadra, ho dovuto essere onesto, in quanto sia fisicamente che mentalmente sarei andato oltre i miei limiti. Tuttavia, niente di tutto ciò dovrebbe sminuire quello che questa band (con o senza di me) ha raggiunto in 44 anni”, ha asserito il chitarrista dei Duran Duran.

ANDY TAYLOR DEI DURAN DURAN HA UN CANCRO, SIMON LE BON: “NOTIZIA ASSOLUTAMENTE DEVASTANTE”

Nel dietro le quinte della cerimonia alla quale i Duran Duran hanno preso parte, proprio Simon Le Bon si è soffermato a parlare della questione con i giornalisti presenti, mostrandosi davvero provato per una notizia “assolutamente devastante“. La malattia di Andy Taylor ha colto di sorpresa tutti loro: “Amiamo molto Andy. Non starò qui a piangere, sarebbe inappropriato, ma è così che ci si sente”.

Come viene riportato dalle principali agenzie di stampa internazionale, la lettera completa scritta da Andy Taylor è stata pubblicata sul sito web dei Duran Duran, che sta registrando naturalmente numerose connessioni da tutto il mondo, complici la gravità della notizia e la notorietà raggiunta dal gruppo in ogni angolo dell’orbe terracqueo.

