Angel Olsen cover “Gloria”/ Video, hit di Umberto Tozzi ancora un successo mondiale

Angel Olsen ha pubblicato una cover di “Gloria“, la canzone scritta da Umberto Tozzi insieme a Giancarlo Bigazzi e pubblicata nel 1979. La versione della cantante di Saint Louis è ovviamente ripresa da quella in inglese che la statunitense Laura Branigan rese celebre nel 1982 e con la quale ottenne la seconda posizione della Billboard Hot 100 e la prima nella Cash Box. Il risultato della Olsen si presenta ricco di sintetizzatori e caratterizzato da un’atmosfera psichedelica, completamente diversa dall’originale.

Billie Eilish: "Canzoni scritte grazie alla psicoterapia"/ "Tutti dovrebbero farla"

“La mia connessione con questi brani è assoluta. Volevo divertirmi e allo stesso tempo essere spontanea, avevo bisogno di ricordare che potevo farlo”, ha spiegato Angel Olsen, parlando del suo prossimo Ep in uscita il 20 agosto. Gloria farà proprio parte di questo progetto insieme alle altre cover di Eyes Without a Face di Billy Idol, Safety Dance dei Men Without Hats, If You Leave degli OMD e Forever Young degli Alphaville. Con “Aisles” (titolo dell’Ep) l’artista ha deciso di omaggiare gli anni Ottanta.

Sheryl Crow: “Il tumore ha cambiato la mia vita”/ “Ora sono io al primo posto”

Le canzoni di Umberto Tozzi nel mondo

La canzone “Gloria” si conferma ancora una volta un vero evergreen; sin dal momento della sua pubblicazione nel 1979 ottenne un enorme riscontro positivo in tutta Europa, soprattutto in Italia, in Belgio, in Francia, in Spagna e in Svizzera. Umberto Tozzi ricevette sette dischi di platino grazie ad un brano dal ritornello esplosivo e coinvolgente, diventato uno dei più famosi e venduti in lingua italiana nella storia della musica.

Oggetto di numerose cover e rivisitazioni, colei che la fece volare oltreoceano è Laura Branigan, che l’ha interpretata con il testo curato da Trevor Stanley Veitch. La sua versione di “Gloria” è presente nei film Flashdance, Tonya, Gloria Bell e nelle serie di Glee, American Crime Story e Will & Grace. È però la versione originale cantata da Umberto Tozzi ad apparire nel film The Wolf of Wall Street di Martin Scorsese del 2013. Così come la canzone “Ti amo“, che nel 2020 è stata inserita in un episodio della quarta stagione della serie tv spagnola La Casa di Carta.

Sottotono, il ritorno di Big Fish e Tormento/ “Anche oggi facciamo il nostro sound”





© RIPRODUZIONE RISERVATA