Angela e Antonio, Uomini e Donne/ Lieto fine e addio alla trasmissione

Un’altra coppia si è formata nel parterre del trono over di Uomini e Donne. La versione senior del programma di Maria De Filippi continua a regalare grandi emozioni al pubblico. Sono sempre più numerose le coppie che, dopo essersi innamorate, decidono di lasciare immediatamente la trasmissione per vivere la storia senza telecamere. L’ultima coppia nata, come fanno sapere le anticipazioni del Vicolo delle News, è quella formata da Angela e Antonio.

Tina Cipollari difende Sophie Codegoni al GF Vip/ "So quanto vali, hai la mia stima"

La dama, protagonista del trono over dalla scorsa stagione, dopo aver affrontato numerose delusioni che l’hanno ferita molto, pare aver trovato finalmente l’uomo con cui costruire una vera storia d’amore come quella che sognava e che l’ha spinta a partecipare alla trasmissione di Maria De Filippi.

Marika e Marcello, Uomini e Donne/ Armando Incarnato e Ida sbottano: "Basta"

Angela e Antonio innamorati a Uomini e Donne

Angela e Antonio innamorati a Uomini e Donne. Nel corso della nuova puntata del dating show di canale 5, la dama e il cavaliere del trono over annunciano la scelta di lasciare definitivamente il programma. Dopo essersi incontrati, conosciuti e innamorati, la dama e il cavaliere, al centro dello studio, annunciano la scelta di lasciare il dating show di canale 5.

Una nuova coppia del tron over, dunque, si è formata con la benedizione di Gianni Sperti e Tina Cipollari. Di fronte alla scelta della nuova coppia, Gemma Galgani che sta conoscendo il signor Costabile, si emozionerà pensando al momento in cui toccherà a lei?

Andrea Nicole, Uomini e Donne/ Dopo il bacio con Ciprian, arriva Simone Cipolloni

© RIPRODUZIONE RISERVATA