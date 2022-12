Angela Melillo “Mio marito Cesare San Mauro è intelligente”/ “Do valore all’amicizia”

Angela Melillo, convolata recentemente a nozze con il marito Cesare San Mauro, è intervenuta in qualità di ospite ai microfoni di “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele e andata in onda nella mattinata di oggi, giovedì 29 dicembre 2022.

Un’intervista breve, poiché in data odierna il programma doveva cedere la linea in anticipo alla politica, ma nella quale l’attrice ha manifestato la propria felicità per il matrimonio: “Io e Cesare San Mauro, dopo 8 anni, abbiamo coronato un sogno. Per me, quando hai una storia bella e importante. bisogna darle un nome. Io l’ho fatto, l’ho fatto assieme alle persone a me più care, tra cui mia figlia Mia, e a tanti amici che sono stati al mio fianco”.

ANGELA MELILLO: “ATTRIBUISCO MOLTO VALORE ALL’AMICIZIA”

Poco dopo, nello studio tv di “Storie Italiane” Angela Melillo è stata raggiunta da Manila Nazzaro, una delle sue amiche più care. Dopo averla accolta con stupore, Melillo ha commentato: “Attribuisco un valore molto importante all’amicizia. Gli amori ci devono essere, ma a volte capita che vadano via – speriamo non nel mio caso! -. L’amicizia è invece qualcosa che deve sempre restare”.

Infine, dopo il saluto in collegamento audiovisivo dalla sua abitazione da parte di Francesco Fredella, conduttore di Rtl 102.5 News e giornalista (“Mi piace l’amicizia che c’è tra Angela e Manila”, ndr), Angela Melillo ha rapidamente descritto il marito: “Cesare è una persona molto intelligente. Io scherzo con lui e gli dico sempre che è un ospite. Arriva e trova tutto pronto, come fanno gli uomini, del resto! Lui non si fa mai vedere in televisione perché non ama comparire, fa altro nella vita, però posso dire che è una persona amata, anche dalle mie amiche”.

