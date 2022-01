Angela Melillo: “Nathaly Caldonazzo mi ha bloccato su Instagram”/ “Credo che…”

Angela Melillo è intervenuta in qualità di ospite ai microfoni di “Trends&Celebrities”, trasmissione di Rtl 102.5 News condotta da Francesco Fredella, Simone Palmieri e Carolina Russi Pettinelli, nel corso del pomeriggio di giovedì 27 gennaio 2022. In particolare, l’attrice si è subito concentrata sul “contrasto” avvenuto su Instagram con Nathaly Caldonazzo: “Dopo due settimane dal suo ingresso nel Grande Fratello Vip, mi avevano colpito la sua bellezza, la sua schiettezza e la sua profondità d’animo nel raccontare alcune cose – ha esordito Melillo –. L’avevo trovata anche più matura. Ho tentato quindi di taggarla in una foto su Instagram, ma non riuscivo: ho scoperto di essere bloccata. Io generalmente blocco una persona perché è stata pesantemente volgare… Credo che se sia successo qualcosa da parte sua oppure se l’è presa perché anche io ho chiamato mia figlia Mia…”.

Prima del GF Vip, Angela Melillo e Nathaly Caldonazzo non si erano incontrate in numerose circostanze: “Noi ci siamo viste due volte per occasioni lavorative. Una al Salone Margherita e una successiva, poi non ci siamo più sentite. Se ci dovesse essere per caso qualcosa, generalmente se ne dovrebbe parlare…”.

ANGELA MELILLO: “MI PIACEREBBE FARE L’OPINIONISTA AL GRANDE FRATELLO VIP”

Nel prosieguo di “Trends&Celebrities”, Angela Melillo ha ripercorso la propria esperienza da naufraga nel reality “L’Isola dei Famosi“: “La rifarei con un bagaglio diverso, con una consapevolezza differente, sapendo che si deve agire in un altro modo. Tornando a casa, ho provato a mangiare in aereo, ma non mi sono sentita tanto bene. I giorni successivi alla fine della propria esperienza in Honduras non si riesce neppure a mandare giù il cibo. Appena lo stomaco si è riattivato, però, ho mangiato una millefoglie meravigliosa con la crema chantilly. Chi sento ancora dopo quell’avventura? Valentina Persia, Ubaldo Lanzo, Elisa Isoardi”.

Spazio anche a un ricordo di Gigi Proietti: “Ero con lui sul set con ‘Il Maresciallo Rocca’. A un tratto mi si è avvicinato e mi ha fatto ripetere le battute con lui, poi siamo entrati anche in confidenza professionale. Dovevo girare una scena in cui ero tutta malconcia: non riuscivamo a iniziare le riprese per quanto lui facesse ridere tutti!”. Infine, un’autocandidatura per il prossimo GF Vip: “Stare in studio, poter commentare… Mi piacerebbe molto fare l’opinionista per fare la differenza”.



